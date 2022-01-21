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Ferry film konusu nedir? Ferry film yorumu ve incelemesi

Hollanda yapımı Ferry film, başrollerinde Frank Lammers ve Elise Schaap yer alııyor. Gangsterin dram dolu hikayesini konu edinen Ferry film birçok kişi tarafından merak edildi. İşte yönetmenliğini Cecilia Verheyden’ın üstlendiği Ferry film konusu yorumu ve incelemesi haberimizde

21 Ocak 2022 Cuma 02:18
Ferry film konusu nedir? Ferry film yorumu ve incelemesi
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Ferry filmi ilk başta öfke saçan bir baba ile başlamaktadır. Sarhoş olan baba ailesi tarafından sevilmez ve herkesi tehdit etmektedir.  Ablası ile arabaya saklanan Ferry, babasının öfkesinden kurtulmak için çare arar. Anne konuya dahil olurken kardeşler ise silah ile babayı korkutmaya çalışır.  Silah babasına gelmez ve annesi ise kocası tarafından sabaha kadar şiddet görür.

Ekranın kararması ardından Amsterdam’ın renkli dünyası karşımıza çıkar. Zamanında korkup kaçan Ferry büyür ve ünlü bir iş adamının yanında çalışmaya başlar. Amsterdam’da kötü ilerden sorumlu Brink uyuşturucu işe haşır neşirdir. Ferry’ye çok güvenir ve oğlu gibi sevmektedir. Bir partide çetenin basması sonucu Brinks’in oğluna ateş edilir.

Filmin devamı bu noktadan sonra değişmektedir. Brinks Ferry’ye oğluna ateş eden kişiyi bulmasını ve parasını çalan kişileri ister. Ferry ise bu sayede güneye doğru yolculuk eder. Doğduğu yere geri giden Ferry, filmde başrol oyuncudur ve çokça gösterilmektedir. Ablası ile yollaları kesişen Ferry,aşık olur. Danielle isimli bir kadına aşık olur ve hayatı değişir.

Ferry gangster olarak bilinir fakat filmin sonlarına doğru aslında öyle olmadığı görülür. Film diğer filmlere göre kalitelidir. 7,4 İMDB puanına sahip film birçok kişi tarafından sevilerek izlenmektedir.

Sizde Netflix’te yayınlanan Ferry adlı filmi tanıtım fragmanına göz atmak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.


Son Güncelleme: 21.01.2022 02:18
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FerryFilmKonu
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