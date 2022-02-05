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Fehmi Gökdeniz kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?

Son dönemlerin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan Fehmi Gökdeniz, adından söz ettirmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Fehmi Gökdeniz kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:57
Fehmi Gökdeniz kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
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Günümüzde en çok merak edilen isimlerin başında Fehmi Gökdeniz gelmektedir. Son dönemlerin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan Fehmi Gökdeniz, adından söz ettirmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Fehmi Gökdeniz kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

Fehmi Gökdeniz Biyografisi

Kendisi 25 Ekim 1967 yılında dünyaya geldi. İstanbul’da doğdu. Daha önce Şevkat Tepe dizisinde Hagir karakterini canlandırdı. Sırlar Dünyası, Büyük Buluşma, Kollama, Dördüncü Osman ve Beşinci Boyut gibi dizilerde boy gösterdi. Son zamanlarda yayınlanan Yunus Emre isimli dizide Meczup Veli karakterini canlandırdı. Cem Yılmaz’ın Yahşi Batı adlı sinema filminde de Jack karakterini oynadı. Hacettepe üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro ve Oyunculuk Bölümünden mezun oldu.



Son Güncelleme: 05.02.2022 13:57
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Anahtar Kelimeler:
Fehmi GökdenizYunus Emre
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