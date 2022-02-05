Fatma Toptaş kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi yapımlarda oynadı?

Fatma Toptaş Biyografisi

Günümüzde en çok merak edilen isimlerin başındagelmektedir. Son dönemlerin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan Fatma Toptaş, adından söz ettirmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Fatma Toptaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

25 Kasım 1982 tarihinde dünyaya gelen başarılı oyuncu Fatma Toptaş, aslen Mersinli olmasının yanı sıra Mersin ilinde dünyaya geldi. Şu an 38 yaşındadır. Özellikle Recep İvedik filmleriyle adından sıkça söz ettirdi. Filmde Recep İvedik karakterinin çocukluk aşkı olan Sibel karakterini canlandırıyor. Şimdiye kadar Kiraz Mevsimi, Cesur Hemşire, Hayat Devam Ediyor, Başrolde Aşk, Avanak Kuzenler dizilerinde boy gösterdi. Son olarak FOX TV’de ekranlara gelecek olan No: 309 adlı dizide oynayacak.