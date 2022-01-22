Fatma Dizisindeki Gökçe Eyüboğlu Kimdir?

Gökçe Eyüboğlu kimdir?

Netflix platformunda yayınlanan Fatma dizisinde yer alan Gökçe Eyüboğlu merak ediliyor. Oyuncu oynadığı filmler ve güzelliği ile ilgileri üzerine çekiyor. Gökçe Eyüboğlu, Selçuk Öner ile evlidir ve Fatma dizisinde yer almaktadır. Boyu 1,72 ve kilosu 55 olan oyuncu, Aslan burcudur.

Gökçe Eyüboğlu kim?

Oyuncu 1 Ağustos 1983 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Çocukluğundan itibaren oyunculuğa ilgisi vardır. Ortaokul dönemlerinde yazdığı oyunlar ile sahne alırken aynı zamanda tiyatro kulüplerinde de yer almıştır. Kamu yönetimi bölümünden mezun olan oyuncu, 2009 yılında 35,5 sanat evinde eğitim görmüştür. Vahide perçin,Altan Gördüm’den sahne sanatları dersleri almıştır. Murat Atıl,Sungul Babacan gibi tanınan isimlerden ise diksiyon ve seslendirme eğitimi almıştır.İlk oyunculuk deneyimini 2014 senesinde Kadın İşi Banka Soygunu filmi ile kazanmıştır. Küçük Prens Müzikalinde ise şarkı sözü yazarı ve metin yazarlığı ile hem de oyuncu olarak yer almıştır. Arkadaşları ile birlikte yazdıkları uzun metraj senaryosu TRT TV Filmleri projesi tarafından çekilmiştir. Oyuncu, FOX TV ekranlarında yayınlanan Kadın dizisinde Ceyda karakterine hayat vermiştir. Başarılı oyuncu, Zihinsel Özürlüler Federasyonu Öztimur Onur Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır. Bunun yanı sıra, Twotwo Production’ın Mutluyduk Belki Bugüne Kadar tiyatro oyununda canlandırdığı Eva karakteriyle de ilgi odağı olmuştur. 23. Sadri Alışık Tiyatro Oyuncuları Ödülleri Komedi, Kara Komedi, Müzikal dalında yardımcı rolünde Kadın En Başarılı Oyuncu adayı olarak seçilmiştir.

Yer aldığı diziler

-Aşk ve Ceza

-Yalan Dünya

-Evli ve Öfkeli

-Kadın

-Zümrüdüanka

-Fatma

Yer aldığı filmler

-Kadın İşi:Banka Soygunu

-İmkansız Olasılık

-Batlır

-Kayhan

Yer aldığı tiyatro oyunları

-Küçük Prens Müzikali

-Mutluyduk Bugüne Kadar