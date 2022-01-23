Fatma dizisi Deniz Hamzaoğlu kim? Nerelidir? Rol aldığı projeler hangileri?

Deniz Hamzaoğlu kimdir?
Fatma dizisinde adını duyuran Deniz Hamzaoğlu 24 Kasım 1979 tarihinde İstanbul’da dünyaya gözlerini açmıştır. İlköğretim ve ortaokulunu Yalova’da tamamlayan oyuncu daha sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesinde Kamu Yönetimi, İstanbul Üniversitesi Arkeoloji, Konya Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünü okuyarak mezun olmuştur. Üniversite yıllarında iken çok iyi gitar çalan oyuncu daha sonra 2002 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvar bölümünü kazanarak mezun olmuştur. Konya Devlet tiyatrosunda ve Antalya devlet tiyatrosunda oyunlar oynadı.
Daha sonra İstanbul’a gelerek oyuncu, rejisör, sanat yönetmeni gibi işlerde çalıştı. Uluslararası festivallerde yönetmen olarak bulundu. Yönetmenlik, diksiyon ve oyunculuk dersleri vermiştir. Şu anda bile yönetmen ve oyuncu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Rol aldığı diziler ve filmler
Yaygara
Karadayı
Tatlı küçük yalancılar
Durak
Hayat şarkısı
Dört köşeli üçgen
Marlon
Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü
Aile Arasında
Nefes Nefese
Halka
Bayi Toplantısı
Ya İstiklal Ya Ölüm
Kırmızı Oda
Kırmızı Kamyon
Fatma
Rol aldığı tiyatrolar
Şeyh Bedreddin Destanı
Bir Cinlik Ekmek
Tepegöz
Bakanın Karısı
Hayvanat Bahçesi Masalı
Sevgili Doktor
Buzlar Çözülmeden
Gözlerimi Kapatırım Vazifemi Yaparım
Kamyon
Trafik Kampanya
Notre Dame’ın Kamburu
Eskici Dükkanı
Tablolarda Tiyatro
Güzgülleri
Albay Kuş
Fare Kapanı
Sihirbaz
Suç ve Ceza
Beyaz Geceler
Yastık Adam
4:48 Psikoz
Cehennem Tanrısı
Yönettiği tiyatro oyunları
Çocuğum
Damat Adayları
Ah Şu Büyükler
Karanlıkta Komedi
Yeni Bir Hayat İçin
Çıplak Kral
Suç ve Ceza
İçerdekiler
Küheylan
Beyaz Geceler
Ateşbaz
Netoçka Nezvanova
Takıntılar