Fatma dizisi Deniz Hamzaoğlu kim? Nerelidir? Rol aldığı projeler hangileri?

Deniz Hamzaoğlu kimdir?

Fatma dizisinde adını duyuran Deniz Hamzaoğlu 24 Kasım 1979 tarihinde İstanbul’da dünyaya gözlerini açmıştır. İlköğretim ve ortaokulunu Yalova’da tamamlayan oyuncu daha sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesinde Kamu Yönetimi, İstanbul Üniversitesi Arkeoloji, Konya Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünü okuyarak mezun olmuştur. Üniversite yıllarında iken çok iyi gitar çalan oyuncu daha sonra 2002 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvar bölümünü kazanarak mezun olmuştur. Konya Devlet tiyatrosunda ve Antalya devlet tiyatrosunda oyunlar oynadı.

Daha sonra İstanbul’a gelerek oyuncu, rejisör, sanat yönetmeni gibi işlerde çalıştı. Uluslararası festivallerde yönetmen olarak bulundu. Yönetmenlik, diksiyon ve oyunculuk dersleri vermiştir. Şu anda bile yönetmen ve oyuncu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Rol aldığı diziler ve filmler

Yaygara

Karadayı

Tatlı küçük yalancılar

Durak

Hayat şarkısı

Dört köşeli üçgen

Marlon

Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü

Aile Arasında

Nefes Nefese

Halka

Bayi Toplantısı

Ya İstiklal Ya Ölüm

Kırmızı Oda

Kırmızı Kamyon

Fatma

Rol aldığı tiyatrolar

Şeyh Bedreddin Destanı

Bir Cinlik Ekmek

Tepegöz

Bakanın Karısı

Hayvanat Bahçesi Masalı

Sevgili Doktor

Buzlar Çözülmeden

Gözlerimi Kapatırım Vazifemi Yaparım

Tankinivi Adası

Kamyon

Trafik Kampanya

Notre Dame’ın Kamburu

Eskici Dükkanı

Tablolarda Tiyatro

Güzgülleri

Albay Kuş

Fare Kapanı

Sihirbaz

Suç ve Ceza

Beyaz Geceler

Yastık Adam

4:48 Psikoz

Cehennem Tanrısı

Yönettiği tiyatro oyunları

Çocuğum

Damat Adayları

Ah Şu Büyükler

Karanlıkta Komedi

Yeni Bir Hayat İçin

Çıplak Kral

Suç ve Ceza

İçerdekiler

Küheylan

Beyaz Geceler

Ateşbaz

Netoçka Nezvanova

Takıntılar

