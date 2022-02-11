Fargo dizisi için FX, 5.sezon onayını sonunda verdi!

Başrolünde Chris Rock’ın olduğu FX’in en beğenilen dizilerinden biri olan Fargo, 4.sezonu başarılı bir şekilde bitirmişti. Dizinin yayın hayatına devam edip etmeyeceği ise FX’in vereceği karara bağlıydı. Düzenlenen bir etkinlikte 4.sezonun karakterlerinden biri olan Thurman Smutny’yi oynayan Andrew Bird ile konuşan Noah Hawley, konusu henüz belirlenmemiş olsa da 5.sezonun yayınlanacağını açıkça belirtti. Senaryosu üzerinde çalışılması gerektiğinin altını çizen Hawley, 5.sezon için verilen onayın kesinlik kazandığını hayranlarına iletti.

Konusu

Etrafındaki insanlar tarafından sürekli aşağılanan bir adamın eşinin hayatını kaybetmesinin devamında karşısına çıkan olayları konu alan dizi ünlü kiralık katil Lone Malvo’nun bir işi bitirmek üzereyken kaza geçirmesi sonucunda hastaneye götürülmesi ile devam eder. Kaldırıldığı hastanede Lester Nygaard ile yolları kesişen Malvo, bu adamın hayatının komple değişmesine sebep olur.

Dizinin açılışında senaryonun gerçek bir hikayeden alıntı olduğu ve bu olayların 2006 yılında Minnesota’da yaşandığı belirtilit ancak dizi tamamıyla bir kurgu ürünüdür. Dizinin oyuncu kadrosunda; Allison Tolman, Billy Bob Thonton, Martin Freeman ve Kirsten Dunst gibi başarılı isimler yer almaktadır.