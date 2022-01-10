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Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar programı bitecek mi?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar programı beğeniyle izleniyor. Yaz sezonuna geçmeyle birlikte sezonda olan programlar yavaşça veda etmeye başladı. Peki, Ezgi Sertel'in programı bitecek mi yoksa gelecek sezon devam edecek mi? Takip edilen program hakkında izleyenlerin sıkça internette araştırdığı konuyu sizler için haberimizde derledik!

10 Ocak 2022 Pazartesi 14:26
Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar programı bitecek mi?
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TRT 1 ekranlarının sevilen yarışma programı Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar, yaz sezonunun gelişi ile birlikte ekrana veda mı edecek yoksa gelecek sezon kaldığı yerden devam mı edecek merak konusu oldu. Oldukça ilgi çeken ve beğenilen programın izleyeni de epey fazla olduğu anlaşıldı. 

İnsanların alışveriş alışkanlıklarına yön vermek için program yapan Sertel, birçok vatandaşın bu programdan etkilendiğini söyleyerek fazla eşyaya gerek olmadığını anladığını söyledi. Diğer programlara nazaran çok fazla tutulmayarak ekrana veda etmesi kararlaştırıldı. 

Gelecek sezonda ekranda olmamasıyla birlikte sunuculuğu beğenilen Sertel'in bir başka program ile izleyenlerin karşısına çıkacağı konuşuluyor. Yeni sezonda Ezgi Sertel'in yeni programı hakkında duyumlarımızı siz değerli okuyucularımız ile paylaşacağız. 


Son Güncelleme: 10.01.2022 14:26
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Anahtar Kelimeler:
Ezgi SertelFazlası ZararDevam MıFinal MiTRT1
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