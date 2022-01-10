Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar programı bitecek mi?

TRT 1 ekranlarının sevilen yarışma programı Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar, yaz sezonunun gelişi ile birlikte ekrana veda mı edecek yoksa gelecek sezon kaldığı yerden devam mı edecek merak konusu oldu. Oldukça ilgi çeken ve beğenilen programın izleyeni de epey fazla olduğu anlaşıldı.
Gelecek sezonda ekranda olmamasıyla birlikte sunuculuğu beğenilen Sertel'in bir başka program ile izleyenlerin karşısına çıkacağı konuşuluyor. Yeni sezonda Ezgi Sertel'in yeni programı hakkında duyumlarımızı siz değerli okuyucularımız ile paylaşacağız.
Son Güncelleme: 10.01.2022 14:26