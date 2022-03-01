Ezgi Çelik kimdir? Ezgi Çelik kaç yaşında, nereli?

Son olarak Arka Sokaklar dizisindeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Ezgi Çelik ile ilgili merak edilenleri yazımızda derledik.

Ezgi Çelik kimdir?

6 Ağustos 19984 tarihinde İstanbul’da doğan Ezgi Çelik, liseyi İstek Vakfı Özel Belde Lisesi’nde okuduktan sonra üniversite eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro bölümünde tamamlamıştır.

Oyunculuğa ilk adımını 2007 senesinde Kara Yılan dizisiyle atan Ezgi Çelik, daha sonra Asi, Gurbet Kuşları, Bu Kalp Seni Unutur Mu?, Bir Çocuk Sevdim, Şubat, Ben de Özledim, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Söz ve Maria ile Mustafa dizilerinde rol aldı. Çelik, son olarak Arka Sokaklar dizisinde Esma karakterini canlandırdı.