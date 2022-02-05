Ezgi Asaroğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?

Ezgi Asaroğlu Biyografisi
18 Haziran 1987 tarihinde doğdu. 33 yaşını yaşamaktadır. İzmir’de dünyaya gözlerini açtı. İlk kez 2004 yılında yayınlanan Bir Dilim Aşk dizisinde boy gösterdi. Ardından Gece Sesleri, Binbir Gece, Hatırla Sevgili ve Menekşe ile Halil dizilerinde boy gösterdi. Avusturya ve Fransa ortak yapımı olan For a Moment Freedom adlı sinema filminde kendisine yer buldu. Türkiye’nin en çok sevilen dizilerinden biri olan Leyla ile Mecnun’da kendisine yer buldu. Son zamanlarda yayında olan O Hayat Benim adlı dizide Bahar karakteriyle kariyerine devam ediyor.
Son Güncelleme: 05.02.2022 15:44