Ezgi Asaroğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?

Ezgi Asaroğlu Biyografisi

Günümüzde en çok merak edilen isimlerin başındagelmektedir. Son dönemlerin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan Ezgi Asaroğlu, adından söz ettirmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Ezgi Asaroğlu kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

18 Haziran 1987 tarihinde doğdu. 33 yaşını yaşamaktadır. İzmir’de dünyaya gözlerini açtı. İlk kez 2004 yılında yayınlanan Bir Dilim Aşk dizisinde boy gösterdi. Ardından Gece Sesleri, Binbir Gece, Hatırla Sevgili ve Menekşe ile Halil dizilerinde boy gösterdi. Avusturya ve Fransa ortak yapımı olan For a Moment Freedom adlı sinema filminde kendisine yer buldu. Türkiye’nin en çok sevilen dizilerinden biri olan Leyla ile Mecnun’da kendisine yer buldu. Son zamanlarda yayında olan O Hayat Benim adlı dizide Bahar karakteriyle kariyerine devam ediyor.