İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de kanser tespit edildi!
Son Dakika
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de...
Samsun'da saldırıya uğrayan Atatürk anıtına vatandaşlardan sevgi çemberi!
Son Dakika
Samsun'da saldırıya uğrayan Atatürk anıtına...

Eyüp Fındık kimdir? Eyüp Fındık görev aldığı yapımlar

Reklam filmlerinde gösterdiği başarılar sonrasında pek çok dizide yan rollerde görev alan Eyüp Fındık merak ediliyor. Pek çok kişi, Eyüp Fındık kimdir? sorusunu araştırıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:56
Eyüp Fındık kimdir? Eyüp Fındık görev aldığı yapımlar
Takip Et:

Dizilerde yan rollerde bulunan ve gösterdiği performansları ile adından söz ettiren Eyüp Fındık merak edilmeye devam ediyor. Televizyon seveler Fındık’ın görev aldığı yapımları araştırırken aynı zamanda görev aldığı projeleri de merak ediyor.

Eyüp Fındık kimdir?

Eyüp Fındık, 1984 yılında Kars’ta dünyaya gelmiştir. Sektörde pek çok reklam filminde görev alan Fındık özellikle Doğtaş’ın reklam filmleri ile adından söz ettirmiştir. Daha sonrasında Karadayı’da Kumarhaneci karakterine, Medcezir’de komiser, Aşk ve Günah’ta ise Celal karakterine hayat veren başarılı oyuncu Kara Para Aşk dizisinde ise kuaför karakterine hayat vermiştir.



Son Güncelleme: 05.02.2022 13:56
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Eyüp FındıkKimdir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teşkilat dizisi ile tanıdığımız Azra Bölek (Leyal) kimdir?
Teşkilat dizisi ile tanıdığımız Azra Bölek (Leyal) kimdir?
Oyuncu Hakan Bilgin kim?
Oyuncu Hakan Bilgin kim?
Edip Zeydan kimdir? Nerelidir? Edip Zeydan nerede oturuyor?
Edip Zeydan kimdir? Nerelidir? Edip Zeydan nerede oturuyor?
Burak Temiz kimdir, kaç yaşında, nerelidir, hangi dizilerde oynadı?
Burak Temiz kimdir, kaç yaşında, nerelidir, hangi dizilerde oynadı?
Gökhan Oskay kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Gökhan Oskay kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
“Moon Knight” dizisinin dövüş eğitimlerinden Oscar Isaac’linin dövüş videosu paylaşıldı
“Moon Knight” dizisinin dövüş eğitimlerinden Oscar Isaac’linin dövüş videosu paylaşıldı

Popüler Haberler

Teşkilat dizisi ile tanıdığımız Azra Bölek (Leyal) kimdir?
Oyuncu Hakan Bilgin kim?
Edip Zeydan kimdir? Nerelidir? Edip Zeydan nerede oturuyor?
Burak Temiz kimdir, kaç yaşında, nerelidir, hangi dizilerde oynadı?
Gökhan Oskay kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
“Moon Knight” dizisinin dövüş eğitimlerinden Oscar Isaac’linin dövüş videosu paylaşıldı
Oyuncu Ezgi Esma Kürklü kimdir? Eğitim hayatı, yer aldığı diziler ve daha fazlası
Ani İpekkaya kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi yapımlarda rol aldı?
İş için sağlık raporunu aile hekimi verir mi? Aile hekiminden sağlık raporu nasıl alınır?
Ziraat kartının temassız özelliği neden çalışmıyor?
Olgun Orkun giyim üzerine bayilik veriyor!
Arefe günü hangi ibadetler yapılmalıdır?
Netflix üyelik iptali nasıl gerçekleştirilir?
Bankalardan sondakika açıklaması! Nakit ihtiyacı olan herkese önemli duyuru!
Bankacılık ve sigortacılık meslek elemanı 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Sertan Erkaçan kimdir?
Begüm Yılmaz kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
İhtiyaç sahiplerine 977 TL muhtaç aylığı verilecek
Oruç tarihi nedir? Diğer dinlerde oruç var mıdır?
Fehmi Gökdeniz kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Aşk-ı Memnu Beşir ( Baran Akbulut) kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.