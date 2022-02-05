Eyüp Fındık kimdir? Eyüp Fındık görev aldığı yapımlar

Dizilerde yan rollerde bulunan ve gösterdiği performansları ile adından söz ettiren Eyüp Fındık merak edilmeye devam ediyor. Televizyon seveler Fındık’ın görev aldığı yapımları araştırırken aynı zamanda görev aldığı projeleri de merak ediyor.

Eyüp Fındık kimdir?

Eyüp Fındık, 1984 yılında Kars’ta dünyaya gelmiştir. Sektörde pek çok reklam filminde görev alan Fındık özellikle Doğtaş’ın reklam filmleri ile adından söz ettirmiştir. Daha sonrasında Karadayı’da Kumarhaneci karakterine, Medcezir’de komiser, Aşk ve Günah’ta ise Celal karakterine hayat veren başarılı oyuncu Kara Para Aşk dizisinde ise kuaför karakterine hayat vermiştir.