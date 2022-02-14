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Exxen yeni dizisi Olağan Şüpheliler'i oyuncuları kimdir?

Türkiye'nin yerli dijital platformu Exxen, yeni dizisi Olağan Şüpheliler'i yayınlamaya hazırlanıyor. Dizi şimdiden merak konusu oldu. Özellikle dizinin oyuncuları kimdir sorusu en çok araştırılanların arasında yer alıyor

14 Şubat 2022 Pazartesi 22:04
Exxen yeni dizisi Olağan Şüpheliler'i oyuncuları kimdir?
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Türkiye’nin yerli dijital platformu Exxen yeni dizisini izleyicisinin beğenisine sunmak için geri sayıma başladı. Acun Ilıcalı’nın kurduğu Exxen platformunda yer alacak dizi ile ilgili detaylar oldukça merak ediliyor. Bu merak edilen detayların başında şüphesiz ki dizinin oyuncu kadrosunda kimlerin oldu oldu.

Exxen dizisi Olağan Şüpheliler konusu nedir, oyuncuları kimdir?

Exxen platformu yarışma programları ve dizileriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Platformda beğenilmeyen yapımların yanında oldukça ilgi çekici yapımlar da mevcut. Son olarak Olağan Şüpheliler’i yayına sokmaya hazırlanan Exxen, diziyle ilgili en çok merak edilen soruların yanıtını da verdi. Olağan Şüpheliler dizisi 3 ayrı kadını konu ediniyor. “Bütün mutlu aileler birbirine benzer, oysa mutsuz aile, kendine özgü mutsuzluk yaşar” sloganı ile merakları üzerine çekti. Dizi gerilim polisiye türünde olacak. Dizinin ilk sezonunun 10 bölüm olacağı edinilen bilgiler arasında.

Dizinin başrollerinde Bennu Yıldırımlar, Ceren Moray ve Yasemin Allen yer alırken yapımcılığını ise 1441 Productions üstlenmiştir.



Son Güncelleme: 14.02.2022 22:04
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Anahtar Kelimeler:
Olağan ŞüphelilerExxenBennu YıldırımlarYasemin AllenCeren Moray
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