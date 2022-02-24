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Exxen ''Benim İçin Yap'' sunucuları kimdir?

Türkiye'nin yeni kurulan dijital platformu yeni içerikleriyle birlikte sevilen platform olmaya başladı. Dizi, filmi program gibi birçok seçeneği bünyesinde barındıran platform, yeni olduğu için adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. Platform bir Türk'ün çalışmasıdır. İşte platformda yer alan Benim İçin Yap programının sunucuları kimlerdir? Haberin detayı burada!

24 Şubat 2022 Perşembe 15:23
Exxen ''Benim İçin Yap'' sunucuları kimdir?
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Yeni dijital platform listesine katılan EXXEN, bir Türk'ündür. İçeriği diğer dijital platformlar gibidir. Dizi, film ve birbirinden farklı programlarıyla özgün içerikler barındırmaktadır. Abone sayısı zamanla artacağa benzeyen EXXEN son zamanların en popüler dijital platformu'dur. 

Sahibi Acun Ilıcalı olduğu bilinen platformun, 'Benim İçin Yap' adlı programının sunucuları Lale Onuk ve Berkan Karabulut'tur. Hep birlikte tanıyalım..

Yönetmeni İlay Alpgiray olacak program yakın zamanda başlamaya hazırlanıyor. Geçen sene ekranlara gelen Survivor programında ünlenen Berkan Karabulut ve Lale Onuk fenomen oldu ve programın sunuculuğunu bu ikili üstlendi. Dillerden düşmeyen ikili program için oldukça heyecanlı oldukları vurgulandı. 

Lale Zuzanna Onuk, 22 yaşındadır. 2018 yılında güzellik yarışmasına katılarak ses getirmiştir. Varşova Sosyal Bilimler ve Psikoloji Üniversitesi'nde 2.sınıf öğrencisidir. Sevgilisi Berkan Karabulut ile çocukluğunda gittikleri yazlıkta tanışmışlardır. Yıllar sonra çiftin yolu Survivor sayesinde kesişerek sevgili olmuş şu anda da YouTube üzerinden ikili çektikleri videolarla gönüllerde taht kurmuştur. Fenomen olan Onuk, EXXEN Benim İçin Yap programının sunucusu olmuştur.

Sosyal medya ağlarını aktif olarak kullanan güzel manken, yaptığı başarılı işlerle gündemde kalmayı başarıyor. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekerek Tv dünyasına hızlıca giriş yapan Onuk, programdaki başarısı nasıl olacak konuşulan konulardan bir tanesi olmuştur.

Berkan Karabulut, 1994 İstanbul doğumludur, 26 yaşındadır. Futbol ve basketbol geçmişi olan oyuncu, 7 yaşındayken sporla tanışmıştır. 2 sene kadar A Takım basketbol oynamıştır. Profesyonel seviyede basketbola kendini adamıştır. 2013 yılında abisi ile birlikte kendi spor salonunu açmıştır ve halen devam ediyor. Birçok ünlü isme spor konusunda koçluk vermeye devam ederken, geçtiğimiz yıl Survivor'a katılarak adını duyurmuştur.Son dört kişiye kalmasıyla dikkatleri üzerine çeken Karabulut, yarışmadan sonra kendine bir YouTube açarak oradan da izleyici kitlesini oluşturmaya başlamıştır.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Karabulut, içerikleriyle dikkat çekmiştir. Şimdilerde EXXEN'in Benim İçin Yap program sunuculuğunu kız arkadaşı Lale Onuk ile üstlenecektir. 

Adını Survivor ile duyuran Berkan Karabulut, ekranlarda izleyenlere kendini sevdirdiği için tutulan bir yarışmacı olmuştur. Platformlarda tekrar görülmek istenen Karabulut, isteyen hayran kitlesi için sunuculuğa seçilmiştir. Aynı zamanda sevgilisi Lale Zuzanna Onuk'ta başarılı çalışmalarıyla, dijital dünyanın sevilen isimlerinden olduğu için ikilinin süper enerjisi ekranlara yansıtılarak büyük bir beğeni toplamaya ve ses getirmeye çalışıyorlardır. Kendi YouTube kanallarının yanı sıra sosyal medya ağlarında da oldukça aktiflerdir. Birçok işe imza atmaya hazırlanan genç sevgililer, gelecek zamanda da isimlerini oldukça sık duyacağımıza benziyor. 



Son Güncelleme: 24.02.2022 15:23
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Anahtar Kelimeler:
ExxenBerkan KarabulutLaleonuk
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