Evrim Şener Kimdir, Nerede Doğdu? Nerede Oturuyor?

Evrim Şener kimdir, nerede doğdu?

Evrim Şener, 27 Ağustos 1972 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Evrim Şener, Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim aldı. Bu eğitim sonrasında İstanbul’a yerleşti ve Beşiktaş Kültür Merkezi’nde Otogargara adlı müzikal oyun ile hayatındaki ilk profesyonel oyunculuk tecrübesini edindi.

Kadir Has Ünversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Oyunculuk odaklı yüksek lisans yapan Evrim Şener, birden fazla sinema ve dizide rol üstlendi. Şener yakın tarihte ise Diriliş Ertuğrul dizi ekibi içerisine dahil olmuştur.

Evrim Şener, 2013 yılında işletmeci Arda Şener ile dünya evine girdi ve Solmaz olan soy ismini Şener soy ismi ile değiştirdi. Şu an 48 yaşında olan Evrim Şener'in Arda Şener ile olan evliliğinden 2014 yılında bir oğlu oldu.