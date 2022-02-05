Eşref Seyitoğlu kimdir? Eşref Seyitoğlu görev aldığı yapımlar

Dizilerin tanınan isimlerinden birisi olan ve pek çok dizide görev alan Eşref Seyitoğlu son zamanlarda merak ediliyor. Meraklı dizi severler Eşref Seyitoğlu’nun kim olduğunu araştırırken aynı zamanda başarılı ismin görev aldığı yapımları da araştırıyor.

Eşref Seyitoğlu kimdir?

1976 yılında İzmir’de dünyaya gelen Eşref Seyitoğlu ilk defa Bizim Evin Halleri dizisinde görev almıştır. Aslen İzmirli olan başarılı oyuncu son olarak SHOW TV ekranlarında yayınlanan Oyunbozan dizisinde Kemal karakterine hayat vermiştir.