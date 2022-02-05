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Esra Dermancıoğlu kimdir? Esra Dermancıoğlu görev aldığı dizi ve filmler

Ekranların tanınan ve sevilen simalarından birisi olan Esra Dermancıoğlu merak ediliyor. Pek çok kişi, Esra Dermancıoğlu kimdir? sorusunu araştırıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:46
Esra Dermancıoğlu kimdir? Esra Dermancıoğlu görev aldığı dizi ve filmler
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Son zamanların yükselen oyuncularından olan ve geçtiğimiz yıllarda Kanal D ekranlarında yayınlanan Fatmagül’ün Suçu Ne dizisinde Mukaddes karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu merak ediliyor. Pek çok kişi Dermancıoğlu’nun hayatını araştırırken aynı zamanda Dermancıoğlu’nun dizi ve filmleri de araştırılıyor.

Esra Dermancıoğlu kimdir?

Pier Loti lisesinden mezun olduktan sonra Franklin College’de eğitim alan ve İsviçre’ye giden Esra Dermancıoğlu 7 Aralık 1968 yılında dünyaya gelmiştir. İlk defa Avrupa Yakası dizisi ile kamera karşısına geçen Dermancıoğlu pek çok dizi ve film projesinde görev almıştır.

Ününe Fatmagül’ün Suçu Ne dizisinde ki Mukaddes karakteri ile ulaşan başarılı isim eşinin oyuncu olmasına karşı olması nedeniyle evliliğine son noktayı koymuştur.



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:46
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Esra DermancıoğluKimdirDizileriFilmleri
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