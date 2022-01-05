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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yunus Emre Yıldırımer kimdir

Yunus Emre Yıldırımer başarılı oyunculuğu ile son zamanların dikkat çeken isimlerin biri oldu. En son Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki başarılı rolü ile adından söz ettiren oyuncu, dizide Alpaslan Çakırbeyli karakterine hayat veriyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi oyuncusu Yunus Emre Yıldırımer kimdir? Yunus Emre Yıldırımer’in rol aldığı diziler nelerdir? İşte, Geniş hayran kitlesine sahip yakışıklı oyuncu hakkında merak edilen soruların cevabı.

05 Ocak 2022 Çarşamba 23:11
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yunus Emre Yıldırımer kimdir
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Yunus Emre Yıldırımer Şubat 1982 Siirt doğumludur. Siirt doğumlu olmasına rağmen ünlü oyuncu aslen Arap kökenli olduğu biliniyor. Ayrıca başarılı oyuncunun hayatının büyük bir kısmı Diyarbakır’da geçmiştir. İlkokul ve lise eğitimini Diyarbakır’da tamamlayan oyuncu, üniversiteyi İstanbul’da tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Konservatuar Bölümü mezunu olan Yunus Emre Yıldırımer eğitimini tamamladıktan sonra birçok yapımda yer almayı başarmıştır. Üniversite hayatında tanıştığı Melisa Özge Yıldırımer ile üniversite okurken evlenmiştir. Çiftin evliliği halen devam etmekte.

2007 yılında oyunculuk kariyerine başlayan Yıldırımer’in ilk oyunculuk deneyimi Hatırla Sevgili dizisi ile olmuştur. Ardından Evimin Erkeği, Sardunya Sokağı, Ritmini Arayan Kalpler, Fatih Harbiye dizilerinde yer alan başarılı oyuncu adını dizi sektörüne yazdırmayı başarmıştır.

2013 yılında Selam adlı sinema filminde yer alan oyuncu, Fatih Belediyesi Tiyatro Topluluğunda tiyatro hayatına da başlamıştır. Burada Ramazan Şenliği, Tahir ile Zühre, Yanlışlıklar Komedyası gibi tiyatro oyunlarında yer almıştır. Yunus Emre Yıldırımer, 2015 yılından bu yana da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Alparslan Çakırbeyli karakterine hayat vermektedir.

 

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Alparslan Çakırbeyli kimdir?

Yunus Emre Yıldırımer, her hafta salı günü 20.00’de ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sevilen karakteri Alparslan Çakırbeyli’ye hayat vermektedir. Dizide ailesini kaybetmiş olan Alparslan, Hızır Reis’in yeğenidir. Hızır Reis’in ölen abisinin oğlunu canlandıran oyuncu dizinin en dikkat çeken isimlerinden biridir.

Alparslan Çakırbeyli’yi Meryem büyürmüştür. Eğitim alması için Londra’ya gönderilen Alparslan geri dönüş yaptığında masaya dâhil olur. Babasını öldüren kişilerden intikam almak isteyen Alparslan, Hızır Reis ve dostlarıyla birlikte hareket etmektedir.

Kızgın ve fevri bir karaktere sahip olan Alparslan Çakırbeyli çoğunlukla öfkesine yenik düşmektedir. Bu yüzden amcası Hızır Reis ile sorun yaşamaktadır. Çakırbeyli ailesinin en genç ve gözde isimi olan Alparslan’ın,  sinirli ve fevri karakterinin yanı sıra zeki ve güçlü bir yapısı bulunmaktadır.

Yunus Emre Yıldırımer’in rol aldığı dizi filmler ve karakterleri

  • Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Alpaslan Çakırbeyli
  • Fatih-Harbiye-Şinasi
  • Selam-Harun
  • İnsan Aldandı-Ömer Korcan
  • Mavi Kelebekler-Murat
  • Kader Çizgisi-Semih
  • IV. Osman-Seri Katil
  • Dantel-Murat
  • Sardunya Sokağı-Orçun
  • Evimin Erkeği-Memo
  • Elif’in Günlüğü-Burak
  • Hatırla Sevgili-Ömer

Son Güncelleme: 05.01.2022 23:11
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Yunus Emre YıldırımerEşkıya Dünyaya Hükümdar OlmazAlpaslan Çakırbeyli
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