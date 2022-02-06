Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alan Emine Façalı kimdir?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Emine Façalı karakterine kim hayat veriyor? Tipi’nin ablası gerçekte kim?

Sevilen dizi 5. Sezonu ile ATV ekranlarında yerini almaya devam ediyor. Dizi kadrosuna neredeyse her bölüm yeni oyuncular eklenmektedir. Emine Façalı, Haşmet Façalı’nın eşi, Tipi’nin ise ablasıdır.

Emine, mafya dilini çok iyi bilen bir kadındır. Kardeşi Murat’ı yapacakları konusunda sürekli uyarır. Hanım ağa tiplemesiyle dizide yer almaktadır ve yıllarca evlenmemiştir.

Tipi, Emine ve gençlik aşkı Fikret’i öğrenmiştir. Fikret’in kovulmasının ardından Emine de kimseyle evlilik yapmamıştır. Uzun süre sonra Fikret güçlenmiş bir şekilde Murat’ın karşısına çıkmaktadır. Hatta masa üyesi olmuştur.

Hızır Çakırbeyli, yaşanan olayların unutulmasını ister. Fikret ve Emine evlenir. Ancak mutlulukları uzun sürmez çünkü Murat’ı öldürmek isteyenler Fikret’i öldürür.

Yaşanan olayların ardından Ankaralı Faça ailesi masa üyesi olur. Façalı Haşmet, Tipi Murat’ın ablasını istemektedir. Durumdan Hızır Çakırbeyli’ye bahseder. Façalı Haşmet ve Emine evlenir.

Emine Façalı

Emine Façalı karakterine Sevil Akı Saner hayat vermektedir. Son olarak 2015 senesinde Nadide Hayat dizisinde yer almıştır. Daha sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine girmiştir ve 6 yıldır devam rolünü sürdürmektedir.

Sevil Akı Saner

9 Eylül 1971 tarihinde Erzurum’da doğmuştur. Çocukluğu İzmit’te geçmiştir. Trakya Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Tiyatro ile üniversite yıllarında tanışmıştır. 1991 senesinde Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünü kazanmıştır.

1997-98 sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosunda Kadı adlı müzikalde bulunmuştur. Daha sonra Akbank Çocuk Tiyatrosu’nda görev almıştır. 2000 senelerinde İstanbul Şehir Tiyatrosunda çalışmıştır.

Rol aldığı projeler