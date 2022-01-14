Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Dizi konusu

Aksiyon ve Dram konularını bir arada işleyen dizi Çocuk yaşından beri yeraltı dünyasında olan Hızır Çakırbeyli karakteri ve onun ailesi çevresinde işlenen bir yapımdır. Yeraltında gerçekleşen haksız işleri bitirmek için kolları sıvayan Hızır, sömürge ve haksızlık yapan oluşumların karşısında yer almakta.

Oyuncu kadrosu

Oyuncu kadrosu çok geniş ve ünlü olan dizide senaryo gidişatına göre de sık sık oyuncu alımı veya gönderimi yapmakta. Sizler için Edho dizisinin oyuncularını sıraladık:

Oktay Kaynarca

(Hızır Çakırbeyli)

Dizinin başrolüdür. Ailesine bağlı durumda yaşayan karakter hak ve adaleti önemseyen bir karakterdir.

Ozan Akbaba

(İlyas Çakırbeyli)

Hızır’ın kardeşidir. Abisinin sağ kolu rolünü canlandıran İlyas, abisi gibi aile kavramını önemser.

Yunus Emre Yıldırımer

(Alpaslan Çakırbeyli)

Hızır karakterinin yeğenidir. Alpaslan karakteri merhamet ve sert yapıyı bir bünyede canlandırmakta.

Hüseyin Avni Danya

l (Tufan Tezyürek)

Hızır’ın arkadaşıdır.

Yalçın Hafızoğlu

(Hızır Ali Çakırbeyli)

Hızır karakterinin ölen karısı Ceylan’dan kalan oğlu. Ailenin genç delikanlısı olan Hızır Ali babası ve amcalarının yolundan ilerlemekte.

Pelin Akil

(Bahar Sincanlı)

Hızır’ın hayatına son zamanlarda giren Bahar karakteri Hızır’ın sevgilisi rolünde.

Oyuncu kadrosu bu denli geniş ve ünlü isimlerle dolu dizinin yönetmenlik tarafında Onur Tan, Baran Özçaylan ve Zübeyr Şaşmaz oturuyor. Bir hayli değişen senarist koltuğu ise 1-124. Bölümler arasında Raci Şaşmaz onunla birlikte olarak da Bena Aruz ve Bahadır Özdener senaristlik görevine devam etmekte.

Ülkemizde sevilen diziler arasında olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 2017 senesinde Moon Life Dergisi tarafından Yılın En İyi Dizisi ödülü ve 4. Mersin Altın Palmiye Ödüllerinde de Yılın En İyi Dizisi ödüllerini almıştır.

Dizi oyuncularını canlandıran isimler

Oktay Kaynarca

, Malatya’da 1965 senesinde doğmuştur. Oyunculukla birlikte sunuculuk ve yapımcılık yapan ünlü oyuncu,dizisinde Çakır karakteriyle ünlenmiştir. Sonralarda Adanalı dizisiyle de hatırlarda olan isim günümüzde rol aldığı Edho dizisine kadar birçok yapımda yer aldı.

Ozan Akbaba,

1982’de Kars ilinde doğmuştur. Tiyatroyla başlayan oyunculuk serüveni daha sonra birçok dizi ve filmde devam etmiş.

Yunus Emre Yıldırımer

, 1982 senesinde Siirt ilinde dünyaya gelmiştir. Konservatuar eğitimli oyuncu Ozan Akbaba gibi pek çok tiyatro yapımının ardından dizi ve film yapımlarında yer almış.

Pelin Akil,

1986 senesinde İstanbul’da doğmuştur. Meslektaşı Anıl Altan ile evli olan isim de geçmişte birçok başarılı yapımda yer alan isimlerden biri.

Ali Sürmeli,

1959’da Bingöl ilinde doğmuştur. 1982’den beri oyunculuk yapan isim aynı zamanda yönetmenlik de icra etmiş.

Emir Benderlioğlu,

1979 yılında Ankara’da doğmuştur. Oyunculukla birlikte grafikerlik ve fotoğrafçılık gibi işler yapan oyuncu Dağ ve Börü yapımlarında ki başarılı oyunculuğuyla bilinir.