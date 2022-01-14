Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Haşmet kimdir ?

ATV ekranlarının en çok sevilen dizilerinden olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Haşmet karakterine hayat veren Turgut Tunçalp hakkında bilinmeyenleri sizler için derledik.

Yapımcılığını Raci Şaşmaz'ın üstlendiği dizi her hafta reyting rekorları kırmaya devam ederken diziye de her geçen gün yeni karakterler dahil olmaya devam ediyor. Diziye sonradan dahil olan Haşmet yani Turgut Tunçalp daha birçok birçok tiyatro,sinema ve dizide rol alarak ismini adeta türk sanatına yazdırmayı başardı.

12 Mayıs 1976 senesinde Sakarya'da dünyaya gözlerini açan ünlü oyuncu daha önce Çukur, Vatanım Sensin ve reyting rekortmeni olan film Müslüm'de baba rolüne hayat verdi.

2019 senesinde İlayda Atmaca ile evlenerek dünya evine giren başarılı sanatçı son yıllarda adeta adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Merhamet dizisinde Rceep karakteri ile hafızalara kazınmaya başlayan tecrübeli oyuncu 2002 yılından bu yana aktif oyunculuk hayatına devam ediyor.