Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrenci işleri çağrı merkezi numarası

17 Şubat 2022 Perşembe 04:02
Bünyesinde binlerce öğrenciyi barındıran Eskişehir Osmangazi Üniversitesi gibi üniversitelerin çağrı merkezlerine bağlanmak birçok kişi için zordur. Üniversitenin çağrı merkezi
ne bağlanırken, kişilerin uzun bir süre beklemesi gerekebilir. İletişim numaralarından çağrı merkezine ulaştığınızdaa, üniversite yetkilileri yoğunluğa göre geri dönüş yapacaktır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin çağrı merkezine bağlanmak için aşağıdaki irtibat numarasını kullanabilirsiniz.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi çağrı merkezi numarası:
İletişim telefon numarası: 0 (222) 239 37 50
Son Güncelleme: 17.02.2022 04:02
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