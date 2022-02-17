Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrenci işleri çağrı merkezi numarası

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi çağrı merkezi numarası:

Bünyesinde binlerce öğrenciyi barındıran Eskişehir Osmangazi Üniversitesi gibi üniversitelerin çağrı merkezlerine bağlanmak birçok kişi için zordur. Üniversiteninne bağlanırken, kişilerin uzun bir süre beklemesi gerekebilir. İletişim numaralarından çağrı merkezine ulaştığınızdaa, üniversite yetkilileri yoğunluğa göre geri dönüş yapacaktır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin çağrı merkezine bağlanmak için aşağıdaki irtibat numarasını kullanabilirsiniz.

İletişim telefon numarası: 0 (222) 239 37 50