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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrenci işleri çağrı merkezi numarası

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrenci işleri çağrı merkezi numarasına ulaşmak için içeriğimize göz atabilirsiniz.

17 Şubat 2022 Perşembe 04:02
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrenci işleri çağrı merkezi numarası
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Bünyesinde binlerce öğrenciyi barındıran Eskişehir Osmangazi Üniversitesi gibi üniversitelerin çağrı merkezlerine bağlanmak birçok kişi için zordur. Üniversitenin çağrı merkezine bağlanırken, kişilerin uzun bir süre beklemesi gerekebilir. İletişim numaralarından çağrı merkezine ulaştığınızdaa, üniversite yetkilileri yoğunluğa göre geri dönüş yapacaktır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin çağrı merkezine bağlanmak için aşağıdaki irtibat numarasını kullanabilirsiniz.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi çağrı merkezi numarası:

İletişim telefon numarası: 0 (222) 239 37 50



Son Güncelleme: 17.02.2022 04:02
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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Osmangazi üniversitesiçağrı Merkezi
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