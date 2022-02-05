Ersin Arıcı kimdir? Yer aldığı projeler nelerdir?

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Ersin Arıcı kimdir?

2 Nisan 1991 yılında doğan Ersin Arıcı Şanlıurfalıdır. Boyu 1.86 metredir ve kilosu 83’tür. İzleyiciyle Hangimiz Sevmedik projesiyle buluşmuştur.

Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi

Hilal Saral Oyunculuk ve Kamera Önü Teknikleri Atölyesi

Deniz Erdem Eric Morris Metod Oyunculuk Eğitimi

Ahmet Sami Özbudak ile Karakterin Monoloğu Workshop

Zeynep Kumral ile İleri Oyunculuk Atölyesi

Yer aldığı projeler

Diplomasını İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden alan oyuncu İstanbul’da yaşamaktadır. Üniversite yıllarında amatör tiyatro ile ilgilenen oyuncu daha sonraki zamanlarda bu ilgisini profesyonelliğe dökmüştür. Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. Birçok eğitimle kariyerini şekillendiren Ersin Arıcı’nın aldığı eğitimler şöyledir:

Diziler:

Nöbet

Avlu

Keşke Hiç Büyümeseydik

İnsanlık Suçu

Ufak Tefek Cinayetler

Hangimiz Sevmedik

Arka Sokaklar

Yüzyıllık Mühür

Sen Benimsin

Beni Böyle Sev

Filmler:

Tabula Rosa

Mücadele Çıkmazı

Kağıttan Hayatlar (Gonzales)

Perest

Saka

Yaban

Tiyatrolar:

Yılın Düğünü

Çivi Kabare

Entrika Kuntrika

Buyurun Cenaze Namazına

Kimseye Bir Şey Söylemeyeceğim

Görülemeyen Cenaze

Ersin Arıcı Kağıttan Hayatlar filmindeki karakteri olan Gonzales ile izleyicilerden tam not alarak herkesin dikkatini çekmiştir. Bu filmde ayrıca Çağatay Ulusoy, Emir Ali Doğrul ve Tomris Çetinel gibi ünlü isimlerde yer almıştır.

