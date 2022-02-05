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Ersin Arıcı kimdir? Yer aldığı projeler nelerdir?

Oyuncu Ersin Arıcı kimdir? Nerelidir? Gibi merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik. Ersin Arıcı’nın hayatı hakkındaki bilgileri haberimizde okuyabilirsiniz.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:04
Ersin Arıcı kimdir? Yer aldığı projeler nelerdir?
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Ersin Arıcı hakkında bilinmeyenleri tüm detaylarıyla haberimizde topladık. Sıkça aratılan konular için tüm detaylar haberimizde.

 

Ersin Arıcı kimdir?

2 Nisan 1991 yılında doğan Ersin Arıcı Şanlıurfalıdır. Boyu 1.86 metredir ve kilosu 83’tür. İzleyiciyle Hangimiz Sevmedik projesiyle buluşmuştur.

Diplomasını İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden alan oyuncu İstanbul’da yaşamaktadır. Üniversite yıllarında amatör tiyatro ile ilgilenen oyuncu daha sonraki zamanlarda bu ilgisini profesyonelliğe dökmüştür. Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. Birçok eğitimle kariyerini şekillendiren Ersin Arıcı’nın aldığı eğitimler şöyledir:

  • Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi
  • Hilal Saral Oyunculuk ve Kamera Önü Teknikleri Atölyesi
  • Deniz Erdem Eric Morris Metod Oyunculuk Eğitimi
  • Ahmet Sami Özbudak ile Karakterin Monoloğu Workshop
  • Zeynep Kumral ile İleri Oyunculuk Atölyesi

 

Yer aldığı projeler

Diziler:

  • Nöbet
  • Avlu
  • Keşke Hiç Büyümeseydik
  • İnsanlık Suçu
  • Ufak Tefek Cinayetler
  • Hangimiz Sevmedik
  • Arka Sokaklar
  • Yüzyıllık Mühür
  • Sen Benimsin
  • Beni Böyle Sev

Filmler:

  • Tabula Rosa
  • Mücadele Çıkmazı
  • Kağıttan Hayatlar (Gonzales)
  • Perest
  • Saka
  • Yaban

Tiyatrolar:

  • Yılın Düğünü
  • Çivi Kabare
  • Entrika Kuntrika
  • Buyurun Cenaze Namazına
  • Kimseye Bir Şey Söylemeyeceğim
  • Görülemeyen Cenaze

Ersin Arıcı Kağıttan Hayatlar filmindeki karakteri olan Gonzales ile izleyicilerden tam not alarak herkesin dikkatini çekmiştir. Bu filmde ayrıca Çağatay Ulusoy, Emir Ali Doğrul ve Tomris Çetinel gibi ünlü isimlerde yer almıştır.



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:04
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Anahtar Kelimeler:
Ersin ArıcışanlıurfaHangimiz Sevmedik
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