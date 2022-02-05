Ersin Arıcı kimdir? Yer aldığı projeler nelerdir?

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Ersin Arıcı kimdir?
2 Nisan 1991 yılında doğan Ersin Arıcı Şanlıurfalıdır. Boyu 1.86 metredir ve kilosu 83’tür. İzleyiciyle Hangimiz Sevmedik projesiyle buluşmuştur.
- Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi
- Hilal Saral Oyunculuk ve Kamera Önü Teknikleri Atölyesi
- Deniz Erdem Eric Morris Metod Oyunculuk Eğitimi
- Ahmet Sami Özbudak ile Karakterin Monoloğu Workshop
- Zeynep Kumral ile İleri Oyunculuk Atölyesi
Yer aldığı projeler
Diziler:
- Nöbet
- Avlu
- Keşke Hiç Büyümeseydik
- İnsanlık Suçu
- Ufak Tefek Cinayetler
- Hangimiz Sevmedik
- Arka Sokaklar
- Yüzyıllık Mühür
- Sen Benimsin
- Beni Böyle Sev
Filmler:
- Tabula Rosa
- Mücadele Çıkmazı
- Kağıttan Hayatlar (Gonzales)
- Perest
- Saka
- Yaban
Tiyatrolar:
- Yılın Düğünü
- Çivi Kabare
- Entrika Kuntrika
- Buyurun Cenaze Namazına
- Kimseye Bir Şey Söylemeyeceğim
- Görülemeyen Cenaze
Ersin Arıcı Kağıttan Hayatlar filmindeki karakteri olan Gonzales ile izleyicilerden tam not alarak herkesin dikkatini çekmiştir. Bu filmde ayrıca Çağatay Ulusoy, Emir Ali Doğrul ve Tomris Çetinel gibi ünlü isimlerde yer almıştır.
Son Güncelleme: 05.02.2022 15:04