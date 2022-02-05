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Erol Aksoy kimdir?

Erol Aksoy, memleketi olan Ankara'da 1 Ocak 1935 senesinde dünyaya gelmiştir. Birçok projede yer alan Aksoy'un en çok adını duyurduğu yapım Kavak Yelleri'dir. 1061 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçılarından biri olmuştur.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:33
Erol Aksoy kimdir?
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Erol Aksoy, 1 Ocak 1935 senesinde Ankara’da yaşama gözlerini açmıştır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden başarıyla mezun olmuştur. Aksoy, Kavak Yelleri’nde canlandırdığı Aslı’nın dedesi rolüyle ünlenmiştir. Aksoy, 1961 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçılarından biri olmuştur ve sonrasında TRT’ye geçmiştir. 

2016 yılında Kızkaçıran isimli sinema projesinde yer almış ve Hulusi adındaki karaktere hayat vermiştir. 



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:33
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Anahtar Kelimeler:
Erol AksoyKavak Yelleri
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