Erkan Tura kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Erkan Tura Biyografisi
Ekranların en çok sevilen oyuncuları arasında yer alan Erkan Tura, 1 Ocak 1983 yılında Karaman’da dünyaya geldi. Şu an 38 yaşını geçirmektedir. İlk kez 2002 yılında tiyatro oynadı. Sonrasında BKM, Sadri Alışık Tiyatrosu ve Zorlu Çocuk Tiyatrolarında kendisine yer buldu. Şimdiye kadar SüperTürk, En Son Babalar Duyar, Kertenkele gibi dizilerde kendisine yer buldu. Ayrıca Kurumsalhane adı bir firmada seminer, danışmanlık ve çeşitli eğitimler vermektedir.
Son Güncelleme: 05.02.2022 14:47