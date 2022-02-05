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Erkan Tura kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Son dönemlerin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan Erkan Tura, adından söz ettirmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Erkan Tura kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:47
Erkan Tura kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
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Günümüzde en çok merak edilen isimlerin başında Erkan Tura gelmektedir. Son dönemlerin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan Erkan Tura, adından söz ettirmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Erkan Tura kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

Erkan Tura Biyografisi

Ekranların en çok sevilen oyuncuları arasında yer alan Erkan Tura, 1 Ocak 1983 yılında Karaman’da dünyaya geldi. Şu an 38 yaşını geçirmektedir. İlk kez 2002 yılında tiyatro oynadı. Sonrasında BKM, Sadri Alışık Tiyatrosu ve Zorlu Çocuk Tiyatrolarında kendisine yer buldu. Şimdiye kadar SüperTürk, En Son Babalar Duyar, Kertenkele gibi dizilerde kendisine yer buldu. Ayrıca Kurumsalhane adı bir firmada seminer, danışmanlık ve çeşitli eğitimler vermektedir.



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:47
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Anahtar Kelimeler:
Erkan TuraKertenkele
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