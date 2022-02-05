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Erkan Taşdöğen kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Son dönemlerin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan Erkan Taşdöğen, adından söz ettirmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Erkan Taşdöğen kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:51
Erkan Taşdöğen kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
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Günümüzde en çok merak edilen isimlerin başında Erkan Taşdöğen gelmektedir. Son dönemlerin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan Erkan Taşdöğen, adından söz ettirmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Erkan Taşdöğen kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

Erkan Taşdöğen Biyografisi

7 Ocak 1964 tarihinde dünyaya gelen Erkan Taşdöğen, şu an 57 yaşındadır. Ülkemizin en önemli oyuncuları arasında yer almaktadır. Erkan Taşdöğen, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. Şimdiye kadar birçok sinema filminde ve dizide kendisine yer buldu. Son olarak Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Mayıs Kraliçesi dizisinde Celil karakterini canlandıracaktır. Kendisi aslen Erzurum iline bağlıdır.



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:51
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Anahtar Kelimeler:
Erkan TaşdöğenMayıs Kraliçesi
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