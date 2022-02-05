Erkan Taşdöğen kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Erkan Taşdöğen Biyografisi

Günümüzde en çok merak edilen isimlerin başındagelmektedir. Son dönemlerin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan Erkan Taşdöğen, adından söz ettirmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Erkan Taşdöğen kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

7 Ocak 1964 tarihinde dünyaya gelen Erkan Taşdöğen, şu an 57 yaşındadır. Ülkemizin en önemli oyuncuları arasında yer almaktadır. Erkan Taşdöğen, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. Şimdiye kadar birçok sinema filminde ve dizide kendisine yer buldu. Son olarak Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Mayıs Kraliçesi dizisinde Celil karakterini canlandıracaktır. Kendisi aslen Erzurum iline bağlıdır.