Erkan Taşdöğen kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Erkan Taşdöğen Biyografisi
7 Ocak 1964 tarihinde dünyaya gelen Erkan Taşdöğen, şu an 57 yaşındadır. Ülkemizin en önemli oyuncuları arasında yer almaktadır. Erkan Taşdöğen, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. Şimdiye kadar birçok sinema filminde ve dizide kendisine yer buldu. Son olarak Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Mayıs Kraliçesi dizisinde Celil karakterini canlandıracaktır. Kendisi aslen Erzurum iline bağlıdır.
Son Güncelleme: 05.02.2022 14:51