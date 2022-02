Erkan Can kimdir, nerede doğmuştur? Erkan Can evli mi? Erkan Can kaç yaşında?

Erkan Can kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Erkan Can’ın hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Deneyimli oyuncu Erkan Can, geçmişten günümüze birçok film ve dizilerde başarılı bir şekilde rollere hayat vermiştir. İlk olarak Mahallenin Muhtarları dizisinde Temel karakteriyle tanınmaya başlayan oyuncu Erkan Can Bursa‘da doğmuş aslen ise Bulgaristan göçmenidir. Erkan Can yeni sezonda Show TT ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Acı Aşk dizisi oyuncu kadrosunda yer alacaktır.