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Erdem Baş kim? Kaç yaşında? Erdem Baş hayatı

Ayrılsakta Beraberiz isimli dizi ile hayatımıza giren oyuncu Erdem Baş’ın hayatı oldukça merak ediliyor. Peki, Erdem Baş kim, kaç yaşında? İşte Erdem Baş hayatı!

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:17
Erdem Baş kim? Kaç yaşında? Erdem Baş hayatı
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1 Ocak 1978 yılında dünyaya gelen Erdem Baş, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nden mezun olmuştur. Bu zamana kadar birçok yapımda yer alan Baş’ın tanınmasını sağlayan yapımlar ise şunlardır; Ayrılsakta Beraberiz (MC Erdem karakteri), Çocuklar Duymasın (Rapçi Erdem), Reyting Hamdi Güldürü Programı.

Erdem Baş, son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Hangimiz Sevmedik isimli dizi ile ekranlara gelmiştir.



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:17
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