Erdem Baş kim? Kaç yaşında? Erdem Baş hayatı

1 Ocak 1978 yılında dünyaya gelen, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nden mezun olmuştur. Bu zamana kadar birçok yapımda yer alan Baş’ın tanınmasını sağlayan yapımlar ise şunlardır; Ayrılsakta Beraberiz (MC Erdem karakteri), Çocuklar Duymasın (Rapçi Erdem), Reyting Hamdi Güldürü Programı.

Erdem Baş, son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Hangimiz Sevmedik isimli dizi ile ekranlara gelmiştir.