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Enis Aybar kimdir? Enis Aybar kaç yaşında? Enis Aybar ile ilgili bilgiler

Oyuncu Enis Aybar, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Enis Aybar’ın kim olduğunu, kaç yaşında olduğunu merak eden izleyiciler, Enis Aybar’ın hayatı ile ilgili araştırmalar yapıyor. Biz de bu haberimizde Enis Aybar ile ilgili bilgilere yer verdik. İşte Enis Aybar’ın hayatı...

01 Mart 2022 Salı 09:07
Enis Aybar kimdir? Enis Aybar kaç yaşında? Enis Aybar ile ilgili bilgiler
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Enis Aybar’ın hayatı

18.06.1979 tarihinde hayata gelen Enis Aybar, İstanbul doğumludur. 41 yaşındaki oyuncu Enis Aybar, çocukluğundan itibaren tiyatroya ilgi duymuştur. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ne giden Enis Aybar, burada Tiyatro eğitimi almıştır. Eğitiminin ardından tiyatrolarda yer almaya başlayan Enis Aybar, ardından ekranlarda izleyici ile buluşmaya başlamıştır. Monolog, Tatlı Hayat, Aslı ile Kerem, Kurşun Asker, Esir Şehrin İnsanları, Acı Hayat, Akasya Durağı, Arka Sokaklar, Lale Devri, Öyle Bir Geçer Zaman ki ve Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda yer alan Enis Aybar, oyunculuğuyla izleyicilerin dikkatini çekmiştir.



Son Güncelleme: 01.03.2022 09:07
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