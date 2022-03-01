Enis Aybar kimdir? Enis Aybar kaç yaşında? Enis Aybar ile ilgili bilgiler

Enis Aybar’ın hayatı

18.06.1979 tarihinde hayata gelen Enis Aybar, İstanbul doğumludur. 41 yaşındaki oyuncu Enis Aybar, çocukluğundan itibaren tiyatroya ilgi duymuştur. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ne giden Enis Aybar, burada Tiyatro eğitimi almıştır. Eğitiminin ardından tiyatrolarda yer almaya başlayan Enis Aybar, ardından ekranlarda izleyici ile buluşmaya başlamıştır. Monolog, Tatlı Hayat, Aslı ile Kerem, Kurşun Asker, Esir Şehrin İnsanları, Acı Hayat, Akasya Durağı, Arka Sokaklar, Lale Devri, Öyle Bir Geçer Zaman ki ve Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda yer alan Enis Aybar, oyunculuğuyla izleyicilerin dikkatini çekmiştir.