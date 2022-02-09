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Engin Koç kimdir? Engin Koç hayatı, dizileri ve filmleri

Döneminin en fazla tanınan erkek mankenlerinden birisi olan Engin Koç merak ediliyor. Pek çok kişi, Engin Koç kimdir? sorusunu araştırıyor.

09 Şubat 2022 Çarşamba 23:05
Engin Koç kimdir? Engin Koç hayatı, dizileri ve filmleri
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Oyunculuk, jüri, voleybol ve mankenler kralı yarışmalarında birincilik elde eden başarılı isim Engin Koç merak ediliyor. Pek çok kişi, Engin Koç’un hayatını araştırırken aynı zamanda kariyerini de araştırıyor.

Engin Koç kimdir?

1959 yılında dünyaya gelen Engin Koç, 1980’li yılların önde gelen erkek mankenlerinden birisidir. Döneminde Yaşar Alptekin, Atilla Saral ve Yusuf Azuz gibi popüler bir isim olan Engin Koç lise mezunudur. Lise eğitimi sonrasında Saklambaç Gazetesi Mankenler Kralı yarışmasında birincilik elde eden Koç Galatasaray takımı altyapısında profesyonel olarak Voleybol oynamıştır. popülerliği öncesinde kuaförde çıraklığa başlayan Koç 2004 yılında Best Model Of Turkey yarışmasında jüri görevlisi olarak oy kullanmıştır. 2009’da Pınar Kıvrak ile tanışmış ve 2011 yılında Kıvrak ile nikah masasına oturmuştur.

2012’de oğlunu kucağına alan başarılı Engin Koç aynı zamanda pek çok dizi ve film projesinde de görev almıştır. Engin Koç, Çelik Pençe, Bugünün Saraylısı, Merhamet, Sarışınım, Temas, İki Zarf Bir Hayat, Şeytanın Kurbanları, Çiçek Taksi, Sonradan Görmeler, Dansöz, Sırılsıklam, Yasemin, Canısı, Tutku Suçları, Çember, Bebek İşi, Arka Sokaklar ve Şefkat Tepe gibi önemli projelerde oyunculuk yapmıştır.

 



Son Güncelleme: 09.02.2022 23:05
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