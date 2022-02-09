Engin Koç kimdir? Engin Koç hayatı, dizileri ve filmleri

Oyunculuk, jüri, voleybol ve mankenler kralı yarışmalarında birincilik elde eden başarılı isim Engin Koç merak ediliyor. Pek çok kişi, Engin Koç’un hayatını araştırırken aynı zamanda kariyerini de araştırıyor.
Engin Koç kimdir?
2012’de oğlunu kucağına alan başarılı Engin Koç aynı zamanda pek çok dizi ve film projesinde de görev almıştır. Engin Koç, Çelik Pençe, Bugünün Saraylısı, Merhamet, Sarışınım, Temas, İki Zarf Bir Hayat, Şeytanın Kurbanları, Çiçek Taksi, Sonradan Görmeler, Dansöz, Sırılsıklam, Yasemin, Canısı, Tutku Suçları, Çember, Bebek İşi, Arka Sokaklar ve Şefkat Tepe gibi önemli projelerde oyunculuk yapmıştır.
Son Güncelleme: 09.02.2022 23:05