Engin Günaydın kimdir? Engin Günaydın kaç yaşında, nereli?

Yer aldığı sinema filmleri ve dizilerdeki üstün oyunculuk performansıyla tanınan ünlü oyuncu Engin Günaydın ile ilgili merak edilenleri yazımızda derledik.

Engin Günaydın kimdir?

29 Ocak 1972 senesinde Tokat’ta dünyaya gelen engin Günaydın, ilköğretiminin Tokat’ın Turhal ilçesinde, ortaöğretimi ise Tokat’ın Erbaa ilçesinde tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarını kazanan Günaydın, oradan yatay geçiş ile Mimar Sinan Konservatuvarında üniversite eğitimini tamamladı.

1996 senesinde Otogargara tiyatrosuyla oyunculuğa başlayan Günaydın, sonrasında Bir Demet Tiyatro ve Aşkım Aşkım dizisinde rol aldı. Daha sonrada Zaga programında skeçlerde oynayan Günaydın, Avrupa Yakası dizisindeki Burhan Altıntop karakteriyle hafızalara kazındı. Günaydın, şimdilerde ise dijital platformda yayınlanan 10 Bin Adım mini dizide rol almaktadır.