Engin Günaydın kimdir? Engin Günaydın kaç yaşında, nereli?

Yer aldığı sinema filmleri ve dizilerdeki üstün oyunculuk performansıyla tanınan ünlü oyuncu Engin Günaydın ile ilgili merak edilenleri yazımızda derledik.
Engin Günaydın kimdir?
1996 senesinde Otogargara tiyatrosuyla oyunculuğa başlayan Günaydın, sonrasında Bir Demet Tiyatro ve Aşkım Aşkım dizisinde rol aldı. Daha sonrada Zaga programında skeçlerde oynayan Günaydın, Avrupa Yakası dizisindeki Burhan Altıntop karakteriyle hafızalara kazındı. Günaydın, şimdilerde ise dijital platformda yayınlanan 10 Bin Adım mini dizide rol almaktadır.
Son Güncelleme: 05.02.2022 15:44