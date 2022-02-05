Engin Benli kimdir, kaç yaşında, evli mi, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Günümüzde en çok merak edilen isimlerin başında Engin Benli gelmektedir. Son dönemlerin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan Engin Benli, adından söz ettirmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Engin Benli kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

Engin Benli Biyografisi

23 Ocak 1970 tarihinde dünyaya gelen Engin Benli, şu an 51 yaşını geçirmektedir. Kanıt dizisindeki Başkomiser Orhan karakteriyle adını duyurdu. Kendisi Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümünden mezun oldu. Uzun yıllar televizyon, dizi, sinema ve tiyatro alanında çalışmalar yaptı. İzmir’de doğdu. Kendisi Poyraz Karayel dizisinde Zafer karakterini oynadı. Star TV’deki Göç Zamanı adlı dizide boy gösterdi. Kendisi aslen İzmitlidir.