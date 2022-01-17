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Endless Love filminin konusu nedir?

Dram ve romantik türünde 2014 yapım olan Endless Love, izleyenlerde derin etkiler bırakıyor. Romantik film severlere ilaç gibi gelen Endless Love konusu ne? Oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor? Son zamanlarda dram ve romantik film kategorisinde en çok aranan filmlerden biri oldu. Film hakkında merak edilen tüm soruların yanıtı haberimizde yer alıyor.

17 Ocak 2022 Pazartesi 05:05
Endless Love filminin konusu nedir?
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Romantik ve dram türünde 2014 yapım olan Endless Love, son zamanların en çok merak edilen filmi oldu. Dünyayı ve ülkemizi saran korona virüs sebebiyle tam kapanma döneminden yeni çıktığımız şu günlerde evde olan herkes film, dizi, kitap gibi etkinliklere kendini verdi. Romantik türde film severler içinde en çok izlenen filmler arasında yer alan Endless Love oldu.

Bizde siz değerli okuyucularımız için haberimizde derledik.

1981 de çekilen filmin güncel hali olan 2014 yapım, yazar Scott Spencer'in kitabından uyarlanma bir filmdir. Shane Feste yönetmeni ve senaristliğini ise Joshua Safran kaleme alır. Çok eski zamanlarda romandan çevirilerek çekilen filmin güncel hali tekrar çekildi. Romantik ve dram türünde zamanının en çok sevilen filmlerinden biri olmayı başardı. 

Poldark dizisi ile tanınan Gabriella Wilde, bu filmde de güzelliği ile baş döndürüyor. 17 yaşında Jade'ı canlandıracak olan Gabriella, başarılı ve geleceğini planlayan bir genç kızdır. Zenginliği ile de bilinir. Bunun arkasında olan babasıdır. Babası, kızının hayatını yönetirken, ipleri elinden bırakmadan onu yönlendiriyor.

David karakterini canlandıracak olan, Alex Pettyfer başrolleri paylaşır. David Jade'ye karşı büyük hisler besliyor ve bunu mezun oldukları gün Jade'e göstermek için can atıyor. Bu büyüyü bozmak isteyen babası karşılarına dikilecek ve bu ikilinin aşkını zedeleyecek sadece o olmayacaktır. 

Jade'ın babası zenginliğin içinde yüzerken, David ve ailesi tam tersi durumdadır. Çok farklı kültürlere sahip olan iki aile Jade ve David ile aşkın zarifliğini görecektir. 

IMDB puanı 6'dır. 

Endless Love oyuncu kadrosu; 

Alex Pettyfer – David Elliot

Gabriella Wilde – Jade Butterfield

Bruce Greenwood – Hugh Butterfield

Joely Richardson – Anne Butterfield

Robert Patrick – Harry Elliot

Rhys Wakefield – Keith Butterfield

Endless Love fragmanını izle!


Son Güncelleme: 17.01.2022 05:05
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Anahtar Kelimeler:
Endless LoveSonsuz AşkFilmYabancı Film
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