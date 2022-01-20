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En sevilen 10 yabancı dizi

Dijital platformda birçok yabancı dizi yayınlanıyor. Dizilerin arasında seçim yapmak zorlaşırken sizler için en sevilen 10 yabancı diziyi içeriğimizde listeledik.

20 Ocak 2022 Perşembe 11:07
En sevilen 10 yabancı dizi
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Dijital platformların artmasıyla yabancı diziler hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. Sizler için çeşitli platformlarda yayınlanan en sevilen yabancı diziler listesini derledik.

La Casa De Papel

İspanyol yapımı olan La Casa De Papel dizisi farklı senaryosu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Dizinin her bölümünde karakterler birçok zorluk ile karşılaşıyor. Bu zorluklar karşısında verdikleri mücadeleler ile bir sonraki bölüme geçmek için sabırsızlanacaksınız.

Da Vinci’s Demons

Da Vinci’s Demons dizisinde tarihin en büyük dehalarından biri olan Leonardo Da Vinci’nin yaşamı anlatılıyor. Dizi tarihi yansıtsa da birçok bölümü kurgu hikayelerden oluşuyor. İlk iki sezonu oldukça sürükleyici olan dizisinin son sezonu beklentileri karşılayamasa da yine de kendini izletiyor.

The Walking Dead

Zombi dizisi arıyorsanız The Walking Dead tam da size göre demektir. Ancak şunu da belirtmek gerekiyor, dizi ilk sezonlarından itibaren bir süre sonra bazı bölümlerinde oldukça ağır ilerliyor. Fakat genel olarak konu sürükleyici olduğu için izlerken çoğunlukla sıkılmayacağınız bir yapım. Dizi girdiği çatışmada yaralanmış olan bir şerifin uyandığında kendini hastanede bulması ve sonrasında dünyada zombi olayının patlak verdiğini fark eder. O saatten sonra ilk işi çok değer verdiği eşi ve çocuğunu bulmak olacaktır.

Rick And Morty

Her bölümünde sizi ayrı bir macera ile içine çekmeyi başaran bu yapımda Rick isimli bir dahi ve onun torunu olan Morty’nin başından geçenlere odaklanıyoruz. Rick tam anlamı ile zekası sorgulanamaz bir deha iken Morty çok zeki olmayan bir çocuktur. Hayatındaki tek amacı okulun güzel kızı Jessica’yı etkilemektir. Fakat Rick onu sıradan bir okulda okuması yerine evrenin dört bir yanında birbirinden tehlikeli maceralara sürükler. 

Stranger Things

Stranger Things dizisinde Amerika’da yaşayan bir grup çocuğun başından geçen olaylar anlatılıyor. Çocuklardan biri ortadan kayboluyor ve tüm kasaba çocuğu aramaya başlıyor. Bu sırada bir grup çocuk Eleven ismindeki bir kız çocuğunu buluyor. Oldukça gizemli olan bu çocuk süper güçlere sahip. Bu kızla birlikte kaybolan arkadaşlarını aramaya başlıyorlar. Dizi aynı zamanda 80’lerin Amerika’sını yansıtıyor.

Fringe

Bilim kurgu hikayesi izlemek isteyenler için oldukça sürükleyici bir dizi. Dizide bir FBI ajanı, bir bilim adamı ve onun oğlunun pek çok olayı birlikte çözmeleri anlatılıyor. Dizinin en güzel yanlarından bir tanesi bilim kurgu, aksiyon ve yer yer de komediyi harmanlıyor olması. O yüzden de dizinin her bölümü oldukça sürükleyici. İzlerken bir an bile sıkılmayacağınız bir yapım.

Sherlock

Benedict Cumberbatch’ın oyunculuğunu zirveye çıkardığı bu dizide Sherlock hikayesinin moden zamanda geçen versiyonu anlatılıyor. Dizinin bölümleri uzun olmasına rağmen her sezon en fazla 3-4 bölümden oluşuyor.

You

Dizide bir kadına takıntılı bir şekilde aşık olan ve psikolojik bazı sıkıntıları olan bir adamın hikayesine tanıklık ediyor. Bu adam bir kitapçıda çalışmaktadır. Bir gün buraya gelen bir kızdan etkilenir. Sonrasında onu takip etmeye başlar ve hayatı hakkında öğrenebileceği her şeyi öğrenmeye çalışır. Onu evine takip eder ve evinde neler yaptığını, arkadaşlarıyla dışarıda neler yaptığını öğrenmeye çalışır. Ardından da elde ettiği bu bilgiler ile onu etkileyebilmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır.

Prison Break

Bu dizide bir hapisten kaçış hikayesine tanıklık ediyoruz. Dizide Michael’ın abisi idam edilmek üzeredir. Fakat kendisinin üzerine bir suç yıkıldığını söylese de ona kimse inanmaz. İdamına ise çok kısa bir süre kalmıştır. Michael da onu oradan çıkarabilmek için büyük bir plan yapar. O yüzden de bilerek hapse girer. Burada planını uygulaması elbette ki sanıldığı kadar kolay olmayacaktır. Karşısına bu uğurda pek çok sıkıntı çıkacak ve yer yer planını değiştirmesi gerekecektir.

The 100

Dünya gelecekte büyük bir nükleer felaket yaşar. Bunun üzerine bir grup insan dünyanın yanı başında yer alan büyük bir uyduya yerleşir. Burada yani dünyanın hemen dışında onlarca sene boyunca yaşarlar. Fakat bir süre sonra artık bu Ark dedikleri yerde bazı sıkıntılar çıkmaya başlar. Nüfusu bir miktar azaltmaları gerekmektedir. Bu sebeplerden ötürü Ark içinde daha önce suça karışmış olan 100 çocuğu dünyaya göndermeye karar verirler. Her ne kadar başta bazı kişiler buna karşı çıksa da aslında başka çareleri de yoktur. Onları göndererek aynı zamanda dünyanın yaşanabilir olup olmadığını da öğreneceklerdir. Böylece bu 100 çocuk dünyaya gönderilir. Her biri hayatlarında ilk kez bir kara parçasına ayaklarını basacaklardır. Dünyaya indikten sonra karşılarına pek çok sorun çıkacak ve bunlarla hep birlikte mücadele etmeleri gerekecektir.

 


Son Güncelleme: 20.01.2022 11:07
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Anahtar Kelimeler:
En Sevilen Yabancı DizilerLa Casa De PapelFringeYouThe Walking Dead
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