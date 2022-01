En iyi Kore dizileri hangileri? IMDb sıralamasına göre en iyi Kore dizileri

Özellikle son zamanlarda Kore dizileri çeşitli temalarla dikkat çekmeye başladı. Kore dizilerinin yükselişi hemen hemen her yaştan insana hitap eden konuları kapsamaktadır.

Son zamanlarda birçok kanalda arka arkaya Kore dizileri ortaya çıktı. Kore'de yayınlanan birçok dizi de Kore dizilerinden ilham alıyor.

2021 ve öncesi yayınlanmış en iyi Kore dizileri hangileridir?

2021 ve öncesinde yayınlanan en iyi Kore dizileri şu şekilde sıralanmaktadır;

The K2 (2016) – IMDB : 7,8

: 7,8 Stranger (2017 -) – IMDB: 8,6

W – Two Worlds Apart (2016) – IMDB: 8,1

Cheese İn The Trap (2016) – IMDB: 7,5

Uncıntrollably Fon (2016) – IMDB: 7,7

Great Seducer (2018) – IMDB: 7,3

Emergency Couple (2014) – IMDB: 7,5

Doctor Stranger (2014) – IMDB: 7,5

The Heirs (2013) – IMDB: 7,6

Moonlight Drawn By Clouds (2016) – IMDB: 7,8

Woman Of Dignity (2017) – IMDB: 8,0

Good Doctor (2013) – IMDB: 8,1

Misty (2018) – IMDB: 8,1

Pinıcchio (2014 – 2015) – IMDB: 8,2

City Hunter (2011) – IMDB: 8,2

Because This Is My First Life (2017) – IMDB: 8,2

Are You Human Too (2018) – IMDB: 8,2

Fight My Way – Ssam Maiwei (2017) – IMDB: 8,2

Strong Woman Do Bong Soon (2017) – IMDB: 8,3

Liar Game (2014) – IMDB: 8,3

My Love From The Star (2013 – 2014) – IMDB: 8,3

Kill Me Heal Me (2015) – IMDB: 8,3

Prison Playbook (2017) – IMDB: 8,4

Healer (2014 – 2015) – IMDB: 8,5

Descendants Of The Sun (2016 – 2017) – IMDB: 8,5

Tae – Yang – Eui Hoo – Ye (2016) – IMDB: 8,5

İmparatoriçe Ki (2013) – IMDB: 8,6

Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo (2016) – IMDB: 8,7

The Lonely And Great God – Goblin (2016 – 2017) – IMDB: 8,7

Chuno (2010) – IMDB: 8,7

The K2 dizisinin konusu nedir?

Drama K2, Netflix'te yayınlanan en popüler Kore dizilerinden biridir. Dizi, başkan adayı ve ailesini korumak için görevlere çıkan askerlerin hayatlarını takip ediyor. Koruma olarak görev yapan askerler aniden siyasi bir komploya karışır.

Stranger dizisinin konusu nedir?

Stranger en iyi Kore dizilerinden biridir. Dizi, empatisini tamamen kaybetmiş bir savcı ile siyasetin merkezinde bir cinayet davasını araştıran çok cesur bir kadın dedektif ve bu davada karşılaştıkları tüm sıkıntıları konu alıyor.

W – Two Worlds Apart dizisinin konusu nedir?

W-Two Worlds Apart, romantizm, drama ve komedi unsurlarından oluşan bir Kore dizisi olmaktadır. Bu dizi, otuzlu yaşlarında iki kişinin harika aşk hikayesini anlatıyor. İki aşığın hikayesi diğer zamanlarda olduğu gibi aynı zamanda başka bir dünyada geçiyor.

Cheese İn The Trap dizisinin konusu nedir?

Cheese İn The Trap, Kore'deki en popüler TV dizilerinden biridir. Film, Hong Sol ve öğrenci Yu Young hakkında romantik bir komediden oluşuyor. Bu öğrencilerden biri sıradan bir insan, diğeri ise okulun en popüler öğrencisi olarak biliniyor.

Uncontrollably Fond dizisinin konusu nedir?

Uncontrollably Fond, son yılların en sıcak Kore dizilerinden biridir. Dizide, büyürken ve yeniden bir araya gelirken ayrılığın acısına katlanan iki çocuk, birlikte yaşayan bu iki çatışan gencin romantik ve heyecanlı olaylarını anlatıyor.

Great Seducer dizisinin konusu nedir?

Great Seducer, efsanevi Kore dizilerinden biridir. Bu hikaye yirmili yaşlarında iki genç hakkındadır. İki genç adam, hayatlarını değiştirecek bir aşk oyunu üzerinde çalışıyorlar ama bu aşk zamanla gerçek olacak.

Emergency Couple dizisinin konusu nedir?

Emergency Couple, Kore'nin en önemli dizilerinden biridir. Film, çok ilginç bir çiftin mizahi hayatını anlatıyor. Çift önce flört, sonra evlenir ve boşanır. Ancak bu ayrılmaz çift aşkın gerçek anlamını bulacaktır.

Doctor Stranger dizisinin konusu nedir?

Doctor Stranger, Kore drama dizilerinden biri olarak bilinir. Mangada Park Hoon'un hayatı, çocukken babasıyla birlikte Kuzey Kore'ye gönderilen ve doktor olmak için eğitilmiş bir göğüs cerrahının hayatıdır.

The Heirs dizisinin konusu nedir?

En iyi Kore dizilerinden biri olan The Heirs, Güney Kore nüfusunun yalnızca %1'ini oluşturan yukarı havzadaki gençlerin romantik ve mizahi hayat hikayelerini içeriyor. Dizide üst sınıfta yaşayan bir gençle alt katta yaşayan bir gençle ilişki yaşamasının ardından gelişen vaka ele alınmaktadır.

Moonlightdrawn By Clouds dizisinin konusu nedir?

Moonlightdrawn By Clouds, Kore'deki en popüler TV dizilerinden biridir. Dizide, erkek kılığına girmiş ve bir erkek ve bir kadın hakkında eğitici bir konuşma yapan bir kızın, kim olduğunu veya sonrasında ne olduğunu bilmeden bir prense aşık olduğu anlatılıyor.

Woman Of Dignity dizisinin konusu nedir?

Woman Of Dignity, Kore mini drama dizisinin bir parçasıdır. Dizide bir süre takımda çalışan çok güzel ve zarif bir genç kadının hikayesinde kocasını aldatmasına ve zengin bir adamla evlenmesi konu edinmektedir.

Good Doctor dizisinin konusu nedir?

Good Doctor, Kore ve dünyadaki ünlü Kore dizilerinden biridir. Güney Kore'de yayınlanan "Mucize Doktor" dizisi, bir hastanede işe başlayan ve çevreye teslim olan otizmli genç bir doktorun dramatik ve mizahi hikayesini anlatıyor.

Misty dizisinin konusu nedir?

Misty, Güney Kore'deki en popüler TV dizilerinden biridir. Bu dizi birbirini sevmeyen ve artık iki yabancı olan bir çiftin hikayesidir. Genç bir kadın ve eski kocasıydılar ve avukatlar, işlemediği cinayetin ve karısını kurtarmak için verdiği mücadelenin şüphelileri olarak devam etmektedir.

Pinocchio dizisinin konusu nedir?

Pinocchio, Kore gençlik dizilerinden biridir. Bu dizi, yerel gazetelerde muhabir olarak çalışan gençlerin günlük hikayelerini anlatıyor. Genç bekar Pinocchio adlı bir hastalığa yakalanır ve kimseye yalan söylemez. Yalan söyleyince hıçkırık tutar.

City Hunter dizisinin konusu nedir?

City Hunter, toplam 20 bölümden oluşan bir Kore televizyon dizisidir. Bu dizi, ana karakter gibi hisseden ancak basit bir hayat yaşayan Lee Min-ho karakterinin aksiyon dolu olaylarının hikayesini anlatıyor.

Because This İs My First Life dizisinin konusu nedir?

Because This İs My First Life, Kore'deki en iyi dramatik komedilerden biri. Bu dizi aynı evde yaşayan iki arkadaşın hikayesini anlatıyor. Otuzlu yaşlarındaki iki arkadaşın mücadelesi dramatik ve heyecan vericidir.

Are You Human Too dizisinin konusu nedir?

Are You Human Too en iyi Kore dizilerinden biridir. Filmde, insan gibi davranan ama aslında bir robot olan bir karakter ve koruma rolünü oynayan Gong Seung-yeon'u deneyimliyor.

Fight My Way – Ssam Maiwei dizisinin konusu nedir?

Fight My Way – Ssam Maiwei, en iyi Kore dizilerinden biridir. Dizi, sözleşmeli işçi olan ve çocukluk hayali tekwandocu olan ve şu anda bir danışman olan ve hayali sunuculuk olan karakterlerin komik romantik olaylarını konu alıyor.

Strong Woman Do Bong Soon dizisinin konusu nedir?

Strong Woman Do Bong Soon, Kore'deki en ilginç dizilerden biridir. Bu dizide bir kadının hayatı görsel ve romantik bir şekilde izleyiciye sunulmaktadır. Bu dizi her çıktığında dikkat çekiyor ve birçok kişi tarafından seyredilmektedir.

Liar Game dizisinin konusu nedir?

Liar Game, son yılların en çekici Kore dizilerinden biridir. Bu dizide masum ve dürüst bir öğrenci, yüksek fiyatlı bir yalan oyunu tunuvasına katılmaya karar verir ve rakibi olan öğretmeni Ji-hye ile aynı yarışmaya girer.

MY LOVE FROM THE STAR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

My Love From The Star, bilim kurgu türündeki Kore dizisi olarak bilinir. Bu dizi, yaklaşık 400 yıl önce Dünya'ya inen bir uzaylının hayatını takip ediyor. Bu muhteşem uzaylı bir süre sonra aktör Jeongseon'a aşık olur.

Kill Me Heal Me dizisinin konusu nedir?

Kill Me Heal Me en popüler Kore dizilerinden biridir. Dizi, tıbbi olarak dissosiyatif kimlik bozukluğu olarak bilinen bir hastalıktan mustarip bir karakter ile psikiyatrist Ji-won arasındaki romantik ve mizahi bir aşk hikayesini konu alıyor.

Prison Playbook dizisinin konusu nedir?

Prison Playbook, Kore spor dizilerinden biridir. Dizi, birinci sınıf beyzbol liginde mücadele eden başarılı bir beyzbol oyuncusunun mücadelelerini takip ediyor, ancak yol boyunca suçtan kaçınma mücadeleleri konu edinir.

HEALER DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Healer, aksiyon ve komediyi birleştiren Kore dizilerinden biridir. Büyük bir yayın istasyonu için ünlü bir muhabir, geçmiş olayların gerçeğini öğrenirken gerçekleşen bir dizi olayla, tek amacı gerçeği ortaya çıkarmaktır.

Descendants Of The Sun dizisinin konusu nedir?

Descendants of the Sun, mutlaka izlenmesi gereken Kore dizilerinden biridir. Bu dizi, bir Birleşmiş Milletler barışı koruma görevinde bir yüzbaşı ve bir sağlık görevlisi arasındaki aşk hikayesini anlatıyor.

Tae – Yang – Eui Hoo – Ye dizisinin konusu nedir?

Tae – Yang – Eui Hoo – Ye Kore'deki en iyi dizilerden biridir. Bu dizide, Birleşmiş Milletler Hava Savunma Kuvvetleri'nde görev yaparken başka bir ülkeye gönderilen bir yüzbaşıyla olan deneyimini, dostluğunu ve sevgisini anlatıyor.

İmparatoriçe Ki dizisinin konusu nedir?

İmparatoriçe Ki, Kore'nin en tarihi dizilerinden biridir. Japonya'da da yayınlanan dizi, Cengiz Han tarafından kurulan Yuan Hanedanlığı'nı 37 yıl yöneten Demir Leydi olarak bilinen İmparatoriçe Ki'nin gerçek hikayesine dayanıyor.

Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo dizisinin konusu nedir?

Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo, farklı tarzda bir Kore dizisi olarak kabul edilebilir. Dizi, tam güneş tutulmasının ardından prensler arasındaki çatışmaları önlemek için zamanda geriye giden 25 yaşındaki Hess'in aşk hikayesini anlatmak için geleneksel romantik dizilerin ötesine geçiyor.

The Lonely And Greal God – Goblin dizisinin konusu nedir?

The Lonely And Greal God – Goblin, Kore'nin en çok beğenilen dizilerinden biridir. Bu dizi, goblinlerin ölümsüz yaşamlarına son vermek için insan genlerine ihtiyaç duydukları ve Azrail ile aynı evi paylaştıklarında acı çekmek zorunda oldukları harika olayları anlatıyor.

Chuno dizisinin konusu nedir?

Chuno, pek çok ödülü kazanan Kore dizisinden biri. Bu dizide aşk, onur, şehvet gibi konular zekice işleniyor. Yayınlandığı sıralarda seyirci rekoru kıran bu dizide, genç bir adamın köleleştirilmiş bir kıza aşık olması, kızı kaybettikten sonra bulmaya çalışmasının hikayesini anlatıyor.