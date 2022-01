En İyi Bilim Kurgu dizileri neler? En iyi Bilim Kurgu dizi listesi

- Star Trek

Bilim kurgu denildiğinde akla gelen ilk yapımlar arasında yer alan Star Trek artık kendi türünde kült hale gelmiş bir dizi. Bu zamana dek pek çok dizisi ile filmi çekildi. Kendi zevkinize göre son dönemde yapılan Star Trek uyarlamalarını ya da nostaljik bölümlerini izleyebilme imkanı bulabilirsiniz. Bu konuda Star Trek sizlere oldukça geniş bir repertuar sunuyor. Bu ünlü yapımın kendine has pek çok özelliği var. Özellikle bilim kurgu konularını oldukça iyi bir şekilde işlemekte ve bir yandan sizi eğlendirirken bir yandan da kimi konularda sizi düşündürmeye teşvik ediyor. Bu bakımdan hayal gücünüzü geliştirmeye de katkıda bulunacak bir dizi demek de mümkündür.

- Doctor Who

Dünya tarihinde en uzun süreli dizileri arasında yer alan İngiliz yapımı Doctor Who da bilim kurgu denildiği zaman akla gelen ilk yapımlar arasında. Özellikle zaman yolculuğu konulu yapımları sevenlerin mutlaka izlemesi gereken bir dizi. Her sezonda ayrı güzel olaylar işlenmekte ve bunların her biri de ince detaylar ile seyirciye sunulmakta. Bu zamana dek pek çok farklı oyuncu Doctor Who karakterine hayat verdi. Bu dizi 1963 senesinden bu yana yayınlanıyor. Bir Zaman Lordu’nun maceralarına tanıklık etmek istiyorsanız kesinlikle kaçırmamanız gereken bir dizi.

- Black Mirror

Her bölümünde film tadında farklı oyuncularla farklı bir hikayeyi izlemek istiyorum diyenler için de Black Mirror çok iyi bir dizi tavsiyesi. Dizi her bölümde farklı bir bilim kurgu hikayesi ile seyirciyi buluşturuyor. Üstelik bunu da oldukça karamsar bir yolla gerçekleştiriyor. Yani bize teknolojinin sadece güzel yanlarını göstermiyor. Aynı zamanda nasıl bir tehlikelere yol açabileceğini de göstermeyi amaçlıyor. Dizinin en güzel tarafı ise bilim kurgu olmasına rağmen gelecekte mümkün olabilecek senaryolar üzerine kurulu olmasıdır. Bazı yapımlar da neredeyse gerçekleşmesi imkansız konularda bilim kurgu konuları işlenmekte. Bu bir yerde güzel olsa bile belli bir noktadan sonra gerçekçiliğini kaybedebiliyor. Ancak Black Mirror’ın esin kaynağı daha çok günümüzde ki teknolojilerin daha gelişmiş versiyonları gibi. Üstelik her bölümde seyirciyi başka bir düşünceye doğru itiyor. Bundan dolayı izlediğiniz bölümlerle ilgili arkadaşlarınızla yapacağınız beyin fırtınaları da eğlenceli olacaktır.

- Sense8

Kendine has sağlam bir hayran kitlesine sahip olan dizide yaşanan ölümlerden sonra birbirlerine zihinsel ve duygusal açıdan bağlı olarak bulan 8 insanın hikayesi aktarılıyor. Bu 8 kişi dünyanın dört bir yanında bulunuyor ve gerçek hayatta birbirleri ile alakaları bile yok. Dizi her ne kadar seyirciye erken veda etse de farklı bir bilim kurgu izlemek isteyenler için idealdir. Dizinin senaryosu da Matrix filminin yazarlarından olan Lana Wachowski.

- Westworld

Son zamanların en iddialı bilim kurgu dizileri arasında yer alan dizide Robert Ford isimli bir adam yüksek teknolojiye sahip bir eğlence parkını yönetiyor. Bu parkta tıpkı insanlara benzeyen ve yapay zekaya sahip olan androidler var. Buraya gelen ziyaretçiler bu vahşi batı parkında diledikleri her türlü şiddeti, işkenceyi ve daha pek çok şeyi bu androidlere yapabiliyor. İnsanın sahip olduğu tüm vahşi içgüdüler burada ortaya çıkıyor. Ancak burada yaşananlar çok da planladıkları gibi gitmez. Dizi özellikle ilk sezonu ile kafanızı bir miktar karıştırabilir. Çünkü zaman olarak birtakım atlamalar yaşanıyor. Ancak dizinin ilerleyen sezonlarını izledikçe sorularınızın cevaplarını almaya başlıyorsunuz. Dizinin yapım ve senaryo ekibinde Christopher Nolan’ın kardeşi Jonathan Nolan bulunuyor. Durum böyle olunca Nolan tarzını bu dizide de net olarak karşınıza çıkıyor. Üzerine kafa yoracağınız, ince detaylarla işlenmiş bir bilim kurgu dizisi arayışındaysanız Westworld’ü kesinlikle kaçırmamalısınız.

- Fringe

Toplam beş sezon devam eden bilim kurgu dizisinde bir FBI ajanı olan Olivia, dahi bir bilim insanı olan Dr. Biship ile onun oğlu olan Peter’ın hayatlarının kesişmesi sonrasında bazı olayları beraber çözmeleri anlatılıyor. Dizi belki de tüm bilim kurgu konuları her bölümde işliyor. Final bölümüne dek aklınıza gelebilecek her türlü bilim kurgu konusuna bir şekilde değinilmekte. Bu yönden gerçekten izlerken keyif alacağınız ve sıkılmayacağınız bir yapım. Çünkü yapım kendi içerisinde aksiyon, bilim kurgu ve yer yer de komediyi barındırıyor. Dizinin yapımcısı aynı zamanda Lost’un yapımcısı olan J. J. Abrahams’dır.

- Person of Insterest

Zamanında çok fazla görevi başarıyla tamamlamış olan ve artık içme sorunları başlayan John’a Finch tarafından reddedemeyeceği bir teklif sunulur. Suçları önceden tahmin edebilen bu sistem ile John bunlarla mücadele etmeye başlar. Bu sayede hayatında yeni bir amaç da edinmiş olur. Kesinlikle en iyi bilim kurgu dizileri listesinde yer alması gereken kaliteli bir bilim kurgu dizisi.

- The 100

İlk olarak 2014 yılında seyirci ile buluşan dizi geçen yıl final yaptı. Dizide yaşanan nükleer felaketi sonrasında artık dünya yaşanamaz hale gelir. Bundan sonra bir grup insan hemen hemen 100 sene boyunca uzayda yaşar. Uzay gemisinde de durumlar pek iyi değildir ve gemi içinde ceza almış olan 100 suçlu çocuk Dünya’ya gönderilir. Hedef aynı zamanda Dünya’nın yaşanabilir olup olmamasının test edilmesidir. Bu sayede 100 kişi gönderilir. Dünya’ya indikten sonra her biri birbirlerinden farklı karaktere sahip olan kişiler burada hayatta kalmaya çalışacaklardır. Çünkü Dünya üzerinde pek çok tehlike bulunmaktadır. Dizi her ne kadar bazı sezonlarında kalite olarak düşüş yaşasa da bilim kurgu tarzında bir şeyler izlemek isteyenler için ideal.

- Lost in Space

2018 senesinde seyirci ile buluşan dizide yakın gelecekte artık uzayda kolonileşme mümkün hale gelmiştir. Robinson ailesi de uzayda yeni koloni kurmak amacı ile Dünya’dan ayrılmıştır. Görevlerinin bir parçası olarak yolculuklarına devam ederken bir gezegene iniş yapmak zorunda kalırlar. Gezegene indiklerinde bir süre sonra burada yalnız olmadıklarını fark edeceklerdir. Dizi aynı zamanda 60’lı yayınlanan ve artık klasik hale gelen bir hikayenin günümüz uyarlamasıdır.

- The Orville

Star Trek tarzı bir dizi olan The Orville, ülkemizde çok fazla kişi tarafından bilinmeyen oldukça kaliteli bir bilim kurgu filmidir. İçinde mizaha da yer veren dizi kesinlikle beklentilerinizi ötesine geçmeyi başaracak bir yapım. Özellikle dizinin bazı bölümleri oldukça kaliteli ve adeta film tadında. Farklı bir bakış açısı sunan ve özgün konularda bilim kurgu olayları izlemek isteyenler The Orville dizisini kaçırmamalı.

- Rick and Morty

Rick evrenin en zeki insanı hatta en zeki varlığı. Ancak bu korkunç zekası ile başa çıkmak iadın kendine has yöntemler geliştirmektedir. Torunu Morty’le beraber uzayda birçok maceraya çıkar. Bütün bunları yaparken de kızı, torunu Summer ve kızının eşi ile de zaman geçirir. Hiç şüphesiz Rick and Morty tüm zamanların en iyi bilim kurgu animasyonlarından bir tanesi.

- Devs

Bu bilim kurgu dizisi gerçekten de çok az kişi tarafından bilinen kaliteli bilim kurgu dizileri arasında. Dizide bir bilgisayar mühendisinin sevgilisi bir anda ortadan kayboluyor sonrasında çok sevdiği erkek arkadaşının kaybolmasını araştırmaya başlıyor. Bütün ipuçları onun çalıştığı şirketi gösteriyor. Bu şirket de kuantum teknolojisini kullanıp bazı teknolojik geliştirmeler ve araştırmalar yapıyor. Farklı bir bilim kurgu dizisi izlemek isteyenlerin kaçırmaması gerekiyor.