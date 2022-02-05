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Emre Kerem Ketenci kimdir? Emre Kerem Ketenci hakkında bilgiler

Oyuncu Emre Kerem Ketenci, futbol kariyerinin yanı sıra pek çok dizi ve filmde yer almıştır. Sevilen pek çok yapımda yer alan Emre Kerem Ketenci, 30 yaşındadır.

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:47
Emre Kerem Ketenci kimdir? Emre Kerem Ketenci hakkında bilgiler
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Emre Kerem Ketenci'nin hayatı izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Peki Emre Kerem Ketenci kimdir?

Emre Kerem Ketenci kimdir?

1991 yılında Rize'de dünyaya gelen Emre Kerem Ketenci, İstanbul Arel Üniversitesi'nde İletişim Fakültesini bitirmiştir. Oyunculuğun yanı sıra futbol kariyeri de bulunan Emre Kerem Ketenci, Kasımpaşaspor ve  Çaykur Rizespor takımlarında top koşturmuştur.

Emre Kerem Ketenci pek çok yapımda yer almıştır. Bu yapımlar arasında Kiralık Aşk, Vatanım Sensin ve Çocuklar Duymasın gibi sevilen diziler de yer almaktadır.

Emre Kerem Ketenci rol aldığı yapımlar

Kiralık Aşk

Vatanım Sensin

Lale Devri

Çocuklar Duymasın

Yemin

Siccin 2

Ezra

Kiraz Mevsim

Pis Yedili

Kocamın Aİlesi

Arka Sokaklar

Kuzey Güney

Yüksek Sosyete

Asla Vazgeçmem

Poyraz Karayel

Zengin Kız Fakir Oğlan



Son Güncelleme: 05.02.2022 13:47
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EmreKeremKetenci
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