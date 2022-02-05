Emre Kerem Ketenci kimdir? Emre Kerem Ketenci hakkında bilgiler

Emre Kerem Ketenci'nin hayatı izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Peki Emre Kerem Ketenci kimdir?
Emre Kerem Ketenci kimdir?
1991 yılında Rize'de dünyaya gelen Emre Kerem Ketenci, İstanbul Arel Üniversitesi'nde İletişim Fakültesini bitirmiştir. Oyunculuğun yanı sıra futbol kariyeri de bulunan Emre Kerem Ketenci, Kasımpaşaspor ve Çaykur Rizespor takımlarında top koşturmuştur.
Emre Kerem Ketenci pek çok yapımda yer almıştır. Bu yapımlar arasında Kiralık Aşk, Vatanım Sensin ve Çocuklar Duymasın gibi sevilen diziler de yer almaktadır.
Emre Kerem Ketenci rol aldığı yapımlar
Kiralık Aşk
Vatanım Sensin
Lale Devri
Çocuklar Duymasın
Yemin
Siccin 2
Kiraz Mevsim
Pis Yedili
Kocamın Aİlesi
Arka Sokaklar
Kuzey Güney
Yüksek Sosyete
Asla Vazgeçmem
Poyraz Karayel
Zengin Kız Fakir Oğlan