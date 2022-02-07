Emin Gümüşkaya kimdir? Emin Gümüşkaya kaç yaşında, nereli?

Çocuklar Duymasın dizisinde Seyyar Tayyar karakteriyle hafızalara kazınan usta tiyatro ve sinema oyuncusu Emin Gümüşkaya’nın yaşamı ile ilgili ayrıntıları yazımızda derledik.

Emin Gümüşkaya kimdir?

10 Ocak 1948 yılında İstanbul’da doğan Emin Gümüşkaya, tiyatro ve sinema oyuncusudur. Tam ismi Muhammet Emin Gümüşkaya olan usta oyuncu, Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünü okudu. 1985 senesinde Bay Alki’de oynayarak oyunculuğa ilk adımını atmıştır.

1994 senesinde Bursa Osmangazi Belediyesinin bünyesinde sanat danışmanlığı yapan Gümüşkaya, burada tiyatro oyunculuğu kursları açtı. 1996-1998 ve 1999-2001 seneleri arasında Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosunun müdürlüğünü yapmıştır. Burada yolsuzluk yapma suçuyla yargılanan Gümüşkaya, üç yıl bir ay hapis cezası aldı.

İlk evliliğinden bir çocuğu olan Gümüşkaya, 12 Şubat 2001 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Belgin Bilgin ile evlendi.2010'da Çocuklar Duymasın dizisine dahil olan Gümüşkaya, buradaki Seyyar Tayyar rolüyle tanındı. Daha sonra Seksenler dizisinde de rol alan Gümüşkaya, pek çok dizi ve sinema filmlerinde yer aldı.