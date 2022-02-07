Emin Gümüşkaya kimdir? Emin Gümüşkaya kaç yaşında, nereli?

Çocuklar Duymasın dizisinde Seyyar Tayyar karakteriyle hafızalara kazınan usta tiyatro ve sinema oyuncusu Emin Gümüşkaya’nın yaşamı ile ilgili ayrıntıları yazımızda derledik.
Emin Gümüşkaya kimdir?
1994 senesinde Bursa Osmangazi Belediyesinin bünyesinde sanat danışmanlığı yapan Gümüşkaya, burada tiyatro oyunculuğu kursları açtı. 1996-1998 ve 1999-2001 seneleri arasında Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosunun müdürlüğünü yapmıştır. Burada yolsuzluk yapma suçuyla yargılanan Gümüşkaya, üç yıl bir ay hapis cezası aldı.
İlk evliliğinden bir çocuğu olan Gümüşkaya, 12 Şubat 2001 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Belgin Bilgin ile evlendi.2010'da Çocuklar Duymasın dizisine dahil olan Gümüşkaya, buradaki Seyyar Tayyar rolüyle tanındı. Daha sonra Seksenler dizisinde de rol alan Gümüşkaya, pek çok dizi ve sinema filmlerinde yer aldı.