Emel Çetin kimdir? Nerelidir? Emel Çetin hangi projelerde yer almıştır?

Bir dönemin yaz dizileri arasında yerini alan Hanım Köylü dizisinin kadrosunda yer alan Emel Çetin'in kim olduğu izleyiciler tarafından merak etti. Güzel koyu yeşil gözleriyle dikkat çeken oyuncu hakkında merak edilen soruları ve Emel Çetin'in kim olduğunu derledik.

Emel Çetin kimdir?

Akademi 35Buçuk’ta oyunculuk eğitimi almış olan Emel Çetin eski balerindir. Türkçe'nin yanında Almanca dilini ana dili gibi konuşan Çetin, lisanslı Okçudur. Molped ve NN Sigorta gibi markaların reklamlarında oynayan güzel oyuncu son olarak oyunculuğunu 2016 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan Hanım Köylü dizisinde göstermiş ve izleyicilerin dikkatini çekmiştir. Güzel oyuncu ayrıca 2018 yılında Öğrenci Kafası: Soygun ve Sükut Evi filmlerinde rol almıştır.