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Elvin Levinler kimdir, kaç yaşındadır? Elvin Levinler’in biyografisi

Bir zamanların en iyi dizileri arasında yer alan Alemin Kralı dizisinde yer alan Elvin Levinler, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Alemin Kralı dizisinde Ayben karakterini canlandıran Elvin Levinler’in hayatı merak ediliyor. Elvin Levinler kimdir, kaç yaşındadır? İşte detaylar...

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:54
Elvin Levinler kimdir, kaç yaşındadır? Elvin Levinler’in biyografisi
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Elvin Levinler’in hayatı

24.04.1988 tarihinde hayata gözlerini açan Elvin Levinler, İstanbul doğumludur. Eğitimin hayatını da doğup büyüdüğü İstanbul’da alan Levinler, oldukça başarılı bir öğrenci olarak dikkat çekmiştir. Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra Koç Üniversitesi’ne giren Levinler, burada Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirmiştir. Eğitimiyle birlikte oyunculuğa da ilgi duyan Levinler, ilk olarak Alemin Kralı dizisinde Ayben karakterine hayat vermiştir. Alemin Kralı dizisinin ardından Salih Kuşu, Babam Sınıfta Kaldı, Polis Akademisi Alaturka gibi yapımlarda da yer alan güzel oyuncu, bir süredir ekranlarda yer almamaktadır.

32 yaşındaki güzel oyuncu, 2016 yılında Bülent Kocamanoğlu ile evlenmiştir.



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:54
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