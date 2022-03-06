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Elvin Beşikçioğlu kimdir? Nerelidir? Elvin Beşikçioğlu kaç yaşında?

Türkiye'nin sevilen birden fazla projesinde yer almış olan Elvin Beşikçioğlu, adından söz ettiriyor. Erdal Beşikçioğlu ile evli olan Elvin Beşikçioğlu, oyunculuk yaparak hayatını devam ettiriyor. Elvin Beşikçioğlu ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

06 Mart 2022 Pazar 15:09
Elvin Beşikçioğlu kimdir? Nerelidir? Elvin Beşikçioğlu kaç yaşında?
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Elvin Beşikçioğlu kimdir?

1972 yılında dünyaya gelen oyuncu, 49 yaşındadır. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarından mezun olmuştur. Trabzon Devlet Tiyatrosunda 2 yıl görev almıştır daha sonra eşinin görevi nedeniyle Diyarbakır Devlet Tiyatrosunda 4 yıl çalışmıştır. TRT Gap Televizyonda çocuk programları da sunan Beşikçioğlu,daha sonra Ankara Devlet tiyatrosunda görev almaya devam etmiştir. Erdal Beşikçioğlu ile evli olan oyuncunun bir oğlu ve bir kızı vardır.

Bu zamana kadar Cumhuriyet, Fasulye, Salkım Hanım’ın Taneleri, Kördüğüm,Bizim Evin Halleri, Ona Bakma Bana Bak, Kasırga İnsanları, Ne Seninle Ne Sensiz, Behzat Ç, Köprü,Bir Ankara Polisiyesi,Mor Menekşeler gibi projelerde yer almıştır. Aslen Çankırılı olan Beşikçioğlu, yer aldığı projelerde adından söz ettirmeyi başarmıştır.



Son Güncelleme: 06.03.2022 15:09
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Anahtar Kelimeler:
Elvin BeşikçioğluOyuncu
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