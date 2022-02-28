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Elif Kramer kimdir? Nerelidir? Kariyeri hakkında bilgiler nelerdir?

Oyuncu Elif Kramer kimdir? Nerelidir? Gibi merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik. Elif Kramer’in hayatı hakkındaki bilgileri haberimizde okuyabilirsiniz.

28 Şubat 2022 Pazartesi 00:09
Elif Kramer kimdir? Nerelidir? Kariyeri hakkında bilgiler nelerdir?
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Elif Kramer hakkında bilinmeyenleri tüm detaylarıyla haberimizde topladık. Sıkça aratılan konular için tüm detaylar haberimizde.

 

Elif Kramer kimdir?

2 Haziran 1970 tarihinde İstanbul’da doğan Elif Kramer, dizi ve sinema oyunculuğu yapmaktadır. 1993 yılında Barışta Savaşanlar ve 1997 yılında Fırat dizisinde yer almıştır. 1990 yılında Gülseren karakterini canlandırdığı Aşka Kimse Yok isimli sinema filminde yer almıştır. 1995 yılında ise Bay E filminde Hülya karakterini, aynı yıl içerisinde Böcek filminde Komşu Kadın karakterini oynamıştır.

Uzun süredir ekranlarda göremediğimiz oyuncu şu sıralar daha çok otomobil sporları ile ilgileniyor. Hatta rally co-pilot görevlerinde 2. , 3. Ve 4.lük kupalarını kazanmıştır. Son olarak Klasik Otomobil Kulübü organizasyonlarında yer almaktadır.



Son Güncelleme: 28.02.2022 00:09
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Anahtar Kelimeler:
Elif KramerRally Co-pilot
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