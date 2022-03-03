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Elif İnci kimdir? Elif İnci hakkında bilgiler

Amcası Kemal İnci ve babası Bilal İnci olan Elif İnci'nin hayatı izleyiciler tarafından araştırılmaktadır. Elif İnci, ilk olarak Selvi Boylum Al Yazmalım'da çocuk oyuncu olarak yer almıştır.

03 Mart 2022 Perşembe 12:20
Elif İnci kimdir? Elif İnci hakkında bilgiler
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Oyuncu Elif İnci’nin hayatı izleyiciler tarafından merak edilmektedir.

Elif İnci kimdir?

1973 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Elif İnci, aslen Adanalıdır. Kemal İnci’nin yeğeni olan Elif İnci’nin babası deneyimli oyunculardan olan Bilal İnci, Perihan Doygun annesi ve Murat İnci ise abisidir.

Elif İnci, küçük yaşta Selvi Boylum Al Yazmalım’da erkek çocuk karakteri Samet’e hayat vermiştir. Oyucu ayrıca Kara Para Aşk ve Sakarya Fırat gibi dizilerde de yer almıştır.

Elif İnci rol aldığı yapımlar

Selvi Boylum Al Yazmalım

Kır Çiçekleri

Deli Yürek

Sırlar Dünyası

Yeşeren Düşler

Kardelen

Kara Para Aşk

Dudaktan Kalbe

Sakarya Fırat

Mavi Kuş



Son Güncelleme: 03.03.2022 12:20
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Elifİnci
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