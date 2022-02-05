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Ekranların mihenk taşı Cezmi Baskın kimdir?

Uzun yıllardır hayatımızda olan, artık evimizden biri haline gelen yetenekli, başarılı oyuncu Cezmi Baskın hakkında her şeye haberimizde yer veriyoruz. Yılların oyuncusu, birçok ödülün sahibi ve gönüllerin efendisi olmasıyla tanınan marifetli oyuncuyu birde bizden okuyun.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:23
Ekranların mihenk taşı Cezmi Baskın kimdir?
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Ekranların yetenekli, başarılı, tiplemeleri ile bir numara olan oyuncusu Cezmi Baskın, Türkiye'de imzasını atmadığı yapım yok. Hemen her dizi, film, reklam ve tiyatro da oynayan, insanlığıyla önek teşkil eden oyuncu bugün taktir edilen sayılı oyuncular arasındadır. 

1949 İstanbul doğumludur. Bizimkiler dizisinde Ressam İbrikçi olarak tanınmış ve ondan sonra ünlenmiştir. Bakırköy Halkevi'nde tiyatroya başlayan Baskın, 2005 senesinden beri Çisel Baskın ile evlidir. 

İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. Uzun yıllar tiyatro eğitimi aldı. Tiyatrocu olarak hizmet verdi ve ardından tiyatro eğitimlerini de verdi. 

Akasya Durağı'ndaki rolü ile gönüllerde taht kurmuştur. Özellikle yaptığı tipleme herkes tarafından beğenilmiştir. 

Dijital platformda yer alan Netflix'in imzası olan Atiye dizisinde ki rolüyle de taktir edilmiştir.

GORA, Maskeli Beşler, Hükümet Kadın, Vizontele Tuba, Kahpe Bizans gibi en çok bilinen film sahnelerinde önemli rollerde bulunmuştur. 

İzmir ve Ankara Tiyatro sahnelerinde bulundu. TRT'ye dönerek dram türünde çalışmalar yaptı. Yurtdışı çalışmaları da oldu. Dünya çapında tanınan bir sanatçı olmayı başardı. 

Oynadığı oyunlar, yönettiği oyunlar, rol aldığı sinema filmleri yine rol aldığı diziler ve sayısız ödüllerini ömrüne sığdıran usta oyuncu yine birçok projede aktif olarak rol alıyor.



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:23
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Anahtar Kelimeler:
Cezmi BaskınTiyatroOyuncuDiziBizimkiler
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