Edho Rıdvan ( Ali İpin ) kimdir?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 190.bölümü 20 Nisan Salı günü Atv’de ekranlara geldi. Hızır,Rado ve çetesiyle uğraşmaktadır. Bu sefer karşısına daha güçlü olan Rıdvan çıkacak.
Hızır ,Tuncay ve çetesiyle mücadele ederken Rıdvan’ın bu çeteye üye olduğunu fark eder. Rıdvan ise Hızır’ı tanımak ve ne kadar güçlü olduğunu öğrenmek için ayağına çağırır. Hızır’da daveti kabul edip gidecek. Dizide Rıdvan karakterini Ali İpin canlandırmaktadır. Edho Rıdvan kimdir?
Ali İpin
İlk oyunculuk deneyimini 2000 senesinde Samyeli filmi ile yaşamıştır. 2020 senesinde Eltilerin Savaşı dizisinin oyuncu kadrosunda yer almıştır. Aliye dizisinde Balkan Hoca, Yaprak Dökümü’nde Fahrettin karakterini canlandırmıştır.