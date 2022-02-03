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Edho Rıdvan ( Ali İpin ) kimdir?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Salı günleri ATV'de yayınlanmaktadır. Diziye ,usta bir isim katıldı. Dizide Hızır'ın karşısına Rıdvan karakteri çıktı. Edho Rıdvan kimdir? Bu haberimizde Rıdvan karakterini oynayan usta oyuncu ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik...

03 Şubat 2022 Perşembe 11:05
Edho Rıdvan ( Ali İpin ) kimdir?
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 190.bölümü 20 Nisan Salı günü Atv’de ekranlara geldi. Hızır,Rado ve çetesiyle uğraşmaktadır. Bu sefer karşısına daha güçlü olan Rıdvan çıkacak.

Hızır ,Tuncay ve çetesiyle mücadele ederken Rıdvan’ın bu çeteye üye olduğunu fark eder. Rıdvan ise Hızır’ı tanımak ve ne kadar güçlü olduğunu öğrenmek için ayağına çağırır. Hızır’da daveti kabul edip gidecek. Dizide Rıdvan karakterini Ali İpin canlandırmaktadır. Edho Rıdvan kimdir?

Ali İpin

Ali İpin 21 Aralık 1955 tarihinde Ankara’da doğmuştur. 1975 yılında Ankara Devlet Konservatuarı’nda okumuştur. Misafir öğrenci olarak eğitimini İsviçre’de tamamlamıştır. 1982 senesinde Türkiye’ye dönüp, Devlet Tiyatroları’nın genel müdürlüğünde çalışmıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2000 senesinde Samyeli filmi ile yaşamıştır. 2020 senesinde Eltilerin Savaşı dizisinin oyuncu kadrosunda yer almıştır. Aliye dizisinde Balkan Hoca, Yaprak Dökümü’nde Fahrettin karakterini canlandırmıştır.



Son Güncelleme: 03.02.2022 11:05
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar OlmazEdho Rıdvan Kimdir?Ali Ipin
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