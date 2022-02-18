EDHO Hızır'ın düşmanı Ercan kim?

13 Nisan 2021 tarihinde ATV ekranlarında seyirci ile buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizide Hızır’ın karası Bahar’ın vurulmasına sebep olan Ercan karakteri 5 bölüm sonrasında dikkatleri üstüne çekmeyi başardı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ercan; Fetö’nün operasyon ekibidir. Tıpkı dizideki İshak karakteri gibi birden fazla olayın arkasında bulunan isimdir. Acımasız ve profesyonel olduğu için Hızır onu yakalamak ve öldürmek konusunda oldukça zorluk yaşayacaktır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Ercan aslında Tuncay’ın önemli bir adamı olsa bile son bölümde Hızır Tuncay’ı istihbaratçı İlhan’ın gözü önünde vurup öldürerek, kendine verilmiş olan cezaya razı olmadığını söylemiştir.

EDHO Ercan kim?

Enis Abyar 1979 İstanbul doğumludur. Oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Son olarak Menajerimi Ara isimli dizide bölüm oyuncusu olarak Selim karakteri ile ekranlara gelmiştir.

Enis Aybar rol aldığı dizi ile filmler

2021 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Ercan)

2021 – Menajerimi Ara Selim

2019 – Suç Unsuru (Memur Nadir)

2018 – Kızım ve Ben (Yamaç)

2017 – Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Ahmet Paşa)

2015 – Ceset

2013 – Umutsuz Ev Kadınları

2013 – 20 Dakika (Muzo Muzaffer)

2011 – Muhteşem Yüzyıl (Zülüflü Boncuk)

2010 – Monolog (Enis)

2009 – Arka Sokaklar

2007 – Senden Başka

2005 – Belalı Baldız (Necati)

2004 – Sular durulmuyor

2003 – Esir şehrin insanları

2002 – Melek