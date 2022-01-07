EDHO Hızır Ali Çakırbeyli karakterini canlandıran oyuncu kimdir? (Yalçın Hafızoğlu)

Yalçın Hafızoğlu, son zamanlarda sık sık adından söz ettiren oyuncular arasındadır. Özellikle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine dahil olmasının ardından televizyon sektöründe daha da bilindik hale gelen Hafızoğlu, büyük bir hayran kitlesini elinde bulunduruyor. Yer aldığı işleri büyük bir heyecanla takip eden hayranları, Yalçın Hafızoğlu kimdir? Sorusu merak içerisinde araştırılmaya başlandı.

İsim: Yalçın Hafızoğlu Doğum Yeri: İstanbul Meslek: Oyuncu Doğum Tarihi: 18 Ağustos 1989 Yaş: 32 Boy-Kilo: 1.81 – 1.75 Medeni Hali: Bekar Oynadığı Yapımlar: EDHO , Kiralık Aşk İnstagram: @yalcinhafizoglu Eğitim: Lisans

Yalçın Hafızoğlu kimdir?

Yalçın Hafızoğlu 2016 yılından beri televizyon sektöründedir. 1989 yılında İstanbul'da doğan Yalçın Hafızoğlu, küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa ilgi duymuştur. İstanbul'da eğitimini tamamlamasının ardından Kocaeli’nde üniversiteye gitti. Yalçın Hafızoğlu, Çevre Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra oyunculuğa olan ilgisini kaybetmeden usta oyuncular ile çalıştı.

Oyunculuk eğitimi almasının ardından ilk televizyon oyunculuğu deneyimini Kiralık Aşk adlı bir televizyon dizisinde aldı. Dizide kendisine konuk oyuncu olarak katılan Selim karakterine hayat vermiştir. Keşif Çanakkale filminde Roy karakterini canlandırmıştır.

Bu deneyimlerden oldukça fazla tecrübe edinen Yalçın Hafızoğlu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Ali Çakırbeyli olarak karşımıza çıkmıştır. Dizide rol almaya başladığı andan itibaren dizi hayranları Yalçın Hafızoğlu, Yunus Emre Yıldırım Er'in akraba olup olmadığı sorusunun cevabını aramaya başladı. Çarpıcı benzerliklere sahip bu ikili birbiriyle ilişkili değildir.

Hızır Ali Çakırbeyli karakterini canlandıran Yalçın Hafızoğlu’nun özel hayatı da merak edilmektedir. Yalçın Hafızoğlu, evlilik yapmamış ve şuanda bekar olmaktadır. Sevilen oyuncumuz, magazin gündeminde yer almak yerine başarılarıyla gündemde kalmayı tercih etmektedir. Bundan dolayı özel yaşamı pek göz önünde değildir. Fakat son dönemlerde yer alan haberlerde ünlü oyuncumuzun sevgilisi Güliz Erkut’tur.

Hızır Ali Çakırbeyli kimdir?

Hızır Ali Çakırbeyli, 2015 yılında yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hüküm Vermez dizisinde bir karakterdir. Hızır Ali, Hızır Çakırbeyli ve Seylan'ın gayri meşru çocuğudur. Hızır Ali, Hızır Çakırbeyli ve Meryem ile evlenmeden önce Seylan ile ilgili olarak Seylan tarafından gizli tutulmuştur. Ancak Seylan, Hızır'ın annesi Hayriye Ana'ya durumu anlatmıştır.

Hayriye'nin annesi, durumu Hızır'a bildirmekten çekindi. Ancak beklenmedik bir anda Hızır Ali, Çakırbeylileri ziyaret ederek babasıyla tanıştı. Çakırbeyli ailesi önceleri Hızır Ali'ye yabancıydı, ancak bir süre Hızır Ali'nin varlığı kabul edildi. Babasına ve amcasına sadık olan Hızır Ali, yakınlarını korumak için elinden geleni yapacaktır. Hikâyedeki Meryem karakterinin ölümünden sonra Hızır Ali'nin anne ve babası evlenmiştir.

Dizinin son sezonunda Hızır Ali, sevgilisi Didem ile evlendi. Ancak eşiyle birlikte seyahat ederken düşmanın hazırladığı bir tuzakla ağır yaralandı. Bu durum Çakırbeyliler derinden etkilemiş ve intikam planlanmıştır. Dizinin son bölümüne göre Hızır Ali Çakırbeyli halen hastanede ve durumu kritik.