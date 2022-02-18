İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

Edho Hakan Kim? Ali Yerlikaya kimdir?

ATV’ nin efsane dizilerinden olan eşkıya dünyaya hükümdar olmaz dizisinin Hakan’ı dizinin sevenleri tarafından merak edilmeye başlandı. Bizde sizler için bu yazımızda bu konuyla ilgili araştırmalarda bulunup yer verdik. Edho Hakan kim? Ali Yerlikaya kimdir?

18 Şubat 2022 Cuma 05:06
Edho Hakan Kim? Ali Yerlikaya kimdir?
Takip Et:

Her Salı akşamları ATV ekranların süsleyen eşkıya dünyaya hükümdar olmaz dizisi 6. Sezonunda bu hafta itibariyle 190. Bölümünü tamamladı. Dizide Yavuz’un FETÖ tarafından rehin alınması Yaman ve adamlarını iş başına düşürüp planlar koymaya yönettiler. Burada öne çıkan bir isimde Behzat’ın adamı Hakan olmaktadır. Hakan Yaman’ın adamlarının ağzından yavuzun yerini nasıl öğrendiklerini öğrenmeye çalışır.

Hakan Behzat’ın yakın olarak en güvendiği kişilerden ve tüm işlerini koşulsuz yaptırdığı karakter olarak bilinmektedir. Ayrıca Haşmet’in evine rahatlıkla girip çıkan birisidir. Haşmet zamanında Hakan’ı yanına alıp onu yetiştirmiş, Behzat da abisinin güvendiği Hakan’a güvenmiştir. Hakan bunu bir minnettarlık bilip hep façalı ailesinden yanında olmayı sürdürmektedir.

Edho Hakan kimdir?

Hakan karakterini canlandıran kişi Ali Yerlikaya’dır. İstanbul valisiyle isim benzerliğinden dolayı oldukça karıştırılıp sıkıntılar yaşamaktadır. Ekran karşısındaki ilk adımını 2016 senesinde Kolpaçino 3 filminde yer alarak atmıştır. Ardından 2017 yılında Ketenpere filminde rol almıştır. 1981 yılında dünyaya gelen oyuncunun memleketi Elâzığ’dır. Arka sokaklar dizisinde rol almıştır.



Son Güncelleme: 18.02.2022 05:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EDHOEşkıyaDünyayaHükümdarOlmazATVYavuzHakanAliyerlikaya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EDHO Hızır'ın düşmanı Ercan kim?
EDHO Hızır'ın düşmanı Ercan kim?
Camdaki Kız Muzo karakteri kimdir? Enis Arıkan hakkında bilinmeyenler
Camdaki Kız Muzo karakteri kimdir? Enis Arıkan hakkında bilinmeyenler
IL processo dizisinin konusu nedir?
IL processo dizisinin konusu nedir?
Camdaki Kız Sedat'ın annesi Gülcihan kimdir? Devrim Yakut hakkında bilgiler
Camdaki Kız Sedat'ın annesi Gülcihan kimdir? Devrim Yakut hakkında bilgiler
Gain platformu Hamlet dizisi oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?
Gain platformu Hamlet dizisi oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?
İzim Turan kimdir? Turan hakkında bilgiler
İzim Turan kimdir? Turan hakkında bilgiler

Popüler Haberler

The Fear of 13 filminin konusu, yorumu ve incelemesi
TJK 18 Şubat 2022 Cuma at yarışı sonuçları
EDHO Hızır'ın düşmanı Ercan kim?
Edho Hakan Kim? Ali Yerlikaya kimdir?
Akbank Kredi Başvurusu 20 bin TL'ye kadar kredi imkanı
Camdaki Kız Muzo karakteri kimdir? Enis Arıkan hakkında bilinmeyenler
Denizbank ev hanımlarına kredi veriyor. Kredi için başvuru şartları nelerdir?
IL processo dizisinin konusu nedir?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 18 Şubat 2022 Cuma Instagram giriş sorunu
Evde bakım maaşı Şubat 2022 ödenmeye başladı mı? 18 Şubat 2022 Cuma evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi
Yetim aylığı nasıl alınır?
Rüyada hasta olduğunu görmek ne anlama gelir?
Kardeşlerim dizisi Süsen kimdir? Lizge Cömert hakkında bilgiler
Lale Başar kimdir, nerede doğmuştur? Lale Başar evli mi? Lale Başar kaç yaşında?
PSV-Galatasaray maçı biletleri kaç para? PSV-Galatasaray maçı bilet fiyatları ve satış tarihi
Başarılı oyuncu Sinan Albayrak kimdir? Nerelidir? Sinan Albayrak nerede yaşıyor?
İnstagram gizli hesap görme nasıl olur?
Camdaki Kız Sedat'ın annesi Gülcihan kimdir? Devrim Yakut hakkında bilgiler
Binnur Kaya kimdir? Nerelidir? Binnur Kaya kaç yaşındadır?
Tolga Güleç kimdir? Nerelidir? Tolga Güleç nerede oturuyor?
Turan Özdemir kimdir, nerede doğmuştur? Turan Özdemir evli mi? Turan Özdemir kaç yaşında?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.