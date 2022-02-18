Edho Hakan Kim? Ali Yerlikaya kimdir?

Her Salı akşamları ATV ekranların süsleyen eşkıya dünyaya hükümdar olmaz dizisi 6. Sezonunda bu hafta itibariyle 190. Bölümünü tamamladı. Dizide Yavuz’un FETÖ tarafından rehin alınması Yaman ve adamlarını iş başına düşürüp planlar koymaya yönettiler. Burada öne çıkan bir isimde Behzat’ın adamı Hakan olmaktadır. Hakan Yaman’ın adamlarının ağzından yavuzun yerini nasıl öğrendiklerini öğrenmeye çalışır.

Edho Hakan kimdir?

Hakan Behzat’ın yakın olarak en güvendiği kişilerden ve tüm işlerini koşulsuz yaptırdığı karakter olarak bilinmektedir. Ayrıca Haşmet’in evine rahatlıkla girip çıkan birisidir. Haşmet zamanında Hakan’ı yanına alıp onu yetiştirmiş, Behzat da abisinin güvendiği Hakan’a güvenmiştir. Hakan bunu bir minnettarlık bilip hep façalı ailesinden yanında olmayı sürdürmektedir.

Hakan karakterini canlandıran kişi Ali Yerlikaya’dır. İstanbul valisiyle isim benzerliğinden dolayı oldukça karıştırılıp sıkıntılar yaşamaktadır. Ekran karşısındaki ilk adımını 2016 senesinde Kolpaçino 3 filminde yer alarak atmıştır. Ardından 2017 yılında Ketenpere filminde rol almıştır. 1981 yılında dünyaya gelen oyuncunun memleketi Elâzığ’dır. Arka sokaklar dizisinde rol almıştır.

