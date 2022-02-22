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EDHO dizisindeki Hızır Ali karakteri kim? Gerçek adı ne?

EDHO Türk televizyonların en sevilen dizilerinden biridir. Bir mafya ailesinin başından geçenleri ve istihbarat gibi derin devlet meselelerini konu alan dizi; gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosuyla sık sık gündeme gelmektedir. Bizde bu yazımızda karakterlerden Hızır ve Ceylan'ın oğlu; Hızır Ali hakkında bilgiler verdik. EDHO dizisindeki Hızır Ali karakteri kim? Gerçek adı ne? İşte detaylar...

22 Şubat 2022 Salı 15:23
EDHO dizisindeki Hızır Ali karakteri kim? Gerçek adı ne?
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2016 senesinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinin kadrosuna Hızır Ali katılmıştı ve karakter Hızır ile Ceylan’ın oğlu olmaktadır. Ceylan, Hızır’dan hamile kalsa bile bunu Hızır’a söylemez ve istihbaratçı abisi tarafından destek alarak oğluyla yurt dışına çıkmış ve burada yaşamıştır. Hızır Ali karakteri 20’li yaşlarına ulaşınca dahil babasını tanımamıştır.

 

Ceylan’ın ve Hızır’ın oğlu en sonunda babasıyla tanışmak istediğini söyler. Bunun üzerine Ceylan evladını alıp Çakırbeyli ailesinin yanına gider. Bütün aile bu gencin kim olduğunu merak etmekteyken Ceylan, “İşte senin baban Hızır Çakırbeyli.” Der ve herkesin ağzını açık bırakır.

 

 

EDHO Hızır Çakırbeyli, Ceylan tarafından getirilen gencin kendi oğlu olduğuna yönelik başlarda şüphe duymaktadır. Daha sonrasında her şey belli olur ve bunun üzerine Hızır oğluna sahip çıkar. Ceylan’ın Hızır Ali’yi babasından saklamasının sebebi ise oğlunun da mafya olmasından korkmasından dolayıdır.

 

EDHO Hızır Ali karakteri kim?

Dizide Hızır Ali karakterini canlandıran oyuncunun gerçek ismi Yalçın Hafızoğlu’dur. Daha öncesinde yalnızca bir dizide tecrübe sahibi olan Yalçın; 2016 senesinde “Kiralık Aşk” adlı dizideki Selim karakterine hayat vermiştir. Kendisi 2016 yılında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın kadrosuna katılmış ve burada Hızır ile Ceylan karakterinin çocuğu olan Hızır Ali karakterine hayat vermeye başlamıştır. Kendisi günümüzde de bu karakteri canlandırmaya devam etmektedir.

Yalçın Hafızoğlu hakkında bilgiler

1989 senesinin Ağustos 18’inde İstanbul’da gözlerini açmıştır Hafızoğlu. Kendisi hem oyunculuk hem de müzisyenlikle uğraşmaktadır. Üniversite eğitimini Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünde bitirmiştir. 1, 80 santimetre boyunda olan oyuncumuzun babası Samsunluyken annesi Makedonya’dan göçmedir.

 

Göztepe Yeşilbahar Ortaokulu’nda, Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi’nde ve Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde eğitim almıştır. Kendisi henüz çocukken bile oyunculuk hayalleri kurmaktadır. Üniversiteye başladığında ise oyunculuk hayatına tiyatro ile şekil vermiştir.



Son Güncelleme: 22.02.2022 15:23
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