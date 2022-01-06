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EDHO Bahar Sincanlı kimdir? Pelin Akil kimdir, kaç yaşındadır?

Ekranların sevilen dizisi EDHO’nun karakterleri seyirci tarafından oldukça dikkat çekiyor. Dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden olan Bahar Sincanlı ve karakteri canlandıran Pelin Akil hakkında detaylı araştırma yapılıyor. Peki, EDHO Bahar Sincanlı kimdir? Pelin Akil kimdir, kaç yaşındadır? İşte detaylar…

06 Ocak 2022 Perşembe 22:21
EDHO Bahar Sincanlı kimdir? Pelin Akil kimdir, kaç yaşındadır?
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Güzel oyuncu Pelin Akil, gerek ekranların gerekse sosyal medyanın en sevilen isimleri arasında yer alıyor. Son olarak EDHO isimli dizide hayat verdiği Bahar Sincanlı karakteri ile gönülleri fetheden oyuncu, bu zamana dek birçok dizide, filmde, reklamda ve tiyatro oyununda oynamıştır. Oyuncu aynı zamanda High School Musical filminde de dublajlık yapmıştır.

Şuanda ekranlarda yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Bahar Sincanlı karakteriyle, mutlu evliliğiyle ve anneliğiyle oyuncu geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır. Oyuncunun sosyal medya ile Youtube’da yaptığı paylaşımlar en çok beğenilenler arasında yer alıyor.

Pelin Akil kim?

Güzel oyuncu 17 Nisan 1986 yılı İstanbul doğumludur. 35 yaşında olan Pelin Akil, 1.72 cm boyunda ve 56 kilodur. Koç burcu olan Pelin Akil çocukluğundan itibaren oyunculuk yapma hayalleri kuran oyuncu, üniversite eğitimini oyunculuk üzerine almıştır. İstanbul Üniversitesi Müzikal bölümü mezunu olan oyuncu, eğitimini tamamladıktan sonra tiyatroda sahne almaya başlamıştır. İlk dizi deneyimini o zamanların en popüler dizilerinden olan Arka Sıradakiler isimli diziyle yaşayan Akil, bu dizi sayesinde adını duyurmuştur. Arka Sıradakiler dizisinde Zehra karakterini canlandıran Akil, bu karakterle dikkatleri üzerine çekmiştir.

Güzelliğinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren oyuncunun özel hayatına dair yaptığı paylaşımlar oldukça beğeniliyor. 2016’da kendisi gibi oyuncu Anıl Altan ile evlenen oyuncunun, Alin ve Lina isminde ikizleri bulunuyor. Akil sosyal medya hesabından ve Youtube kanalında ikizleri ve aile yaşamına dair sık sık paylaşımlar yaparak dikkatleri üzerine çekiyor.

EDHO Bahar Sincanlı karakteri

Diziye yakın zaman öncesinde katılan Bahar Sincanlı karakterini güzel oyuncumuz Pelin Akil canlandırıyor. Bahar karakteri, babasının ölümünden sorumlu tuttuğu Çakırbeyli ailesinden babasının intikamını almayı istiyor. Fakat işler Bahar karakterinin planladığı gibi gitmemektedir.

Bahar karakteri, babasının intikamını almak için Çakırbeyli ailesine girmiş olsa da Hızır Reis karakterine gönlünü kaptırmıştır. Başlarda Hızır Reis karakterine karşı bir şeyler hissetmeyen Bahar karakteri, Hızır Çakırbey’le zaman geçirdikçe onu Ceylan’dan kıskanmaya başlamıştır. Fakat, Ceylan’la düştükleri tuzakta Ceylan’ı öldürtme fırsatı varken bunu yapmak yerine onu kurtararak sonucunda ailenin içine girmeyi başarmıştır.

EDHO’nun en çok sevilen karakterleri içinde yer alan Bahar karakteri, Ceylan karakterinin öldürülmesi sonrasında Hızır Çakırbeyli’yle daha çok yakınlaşmıştır. Babası Orhan Sincanlı’nın intikamını almak isterken bunu unutan Bahar karakteri, Hızır Reis’e daha çok yaklaşmış ve zamanla Hızır karakterinin dikkatini çekmeye başlamıştır.


Son Güncelleme: 06.01.2022 22:21
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