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Eda Şölenci kimdir? Eda Şölenci hakkında bilgiler

Aşk Ağlatır dizisinde Nalan karakterine hayat veren ve Aslan Ailem dizisinde Pelin karakteri ile izleyici karşısına çıkan Eda Şölenci'nin hayatı izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Eda Şölenci 18 Ağustos 1996 yılında İzmir'de doğmuştur.

16 Şubat 2022 Çarşamba 03:05
Eda Şölenci kimdir? Eda Şölenci hakkında bilgiler
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Aslan Ailem dizisinde Pelin karakterine hayat veren Eda Şölenci’nin hayatı izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Genç oyuncu Boğaziçi Üniversitesi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. Peki Eda Şölenci kimdir?

Eda Şölenci kimdir?

1996 yılının 18 Ağustos günü İzmir’de doğan Eda Dunisa Şölenci, Boğaziçi Üniversitesi'nde oyunculuk öğrenimi görmüştür.

İzleyici karşısına ilk defa Güneşin Kızları dizisi ile çıkan Eda Şölenci, 163 boyunda ve 51 kilodur. Genç oyuncu Adı Efsane, Aslan Ailem, Aşk Ağlatır dizilerinde de rol almıştır.

Eda Şölenci rol aldığı yapımlar

Adı Efsane

Aslan Ailem

Aşk Ağlatır

Güneşin Kızları



Son Güncelleme: 16.02.2022 03:05
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Anahtar Kelimeler:
Edaşölenci
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