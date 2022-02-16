Eda Şölenci kimdir? Eda Şölenci hakkında bilgiler

Aslan Ailem dizisinde Pelin karakterine hayat veren Eda Şölenci’nin hayatı izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Genç oyuncu Boğaziçi Üniversitesi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. Peki Eda Şölenci kimdir?

Eda Şölenci kimdir?

1996 yılının 18 Ağustos günü İzmir’de doğan Eda Dunisa Şölenci, Boğaziçi Üniversitesi'nde oyunculuk öğrenimi görmüştür.

İzleyici karşısına ilk defa Güneşin Kızları dizisi ile çıkan Eda Şölenci, 163 boyunda ve 51 kilodur. Genç oyuncu Adı Efsane, Aslan Ailem, Aşk Ağlatır dizilerinde de rol almıştır.

Eda Şölenci rol aldığı yapımlar

Adı Efsane

Aslan Ailem

Aşk Ağlatır

Güneşin Kızları