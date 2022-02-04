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Ecem Uzun kimdir? Ecem Uzun hakkında bilgiler

Jet Sosyete dizisinde Alara karakterine hayat veren genç oyuncu Ecem Uzun'un hayatı izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Ecem Uzun 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

04 Şubat 2022 Cuma 16:16
Ecem Uzun kimdir? Ecem Uzun hakkında bilgiler
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Oyuncu Ecem Uzun’un hayatı izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Ecem Uzun, Aliye, Küçük Sırlar gibi sevilen pek çok dizide yer almıştır.

Ecem Uzun kimdir?

17 Haziran 1992 yılında İstanbul Sarıyer’de dünyaya gelen Ecem Uzun, liseyi Hüseyin Kalkavan Anadolu Lisesi’nde bitirmiştir. Sarıyer Belediyesi’nde tiyatro oyunlarında rol alan Ecem Uzun, ilk olarak reklam filmlerinde oynamaya başlamıştır.

Ecem Uzun, Aliye dizisinde Gülsüm karakterine hayat vererek tanınır bir isim haline gelmiştir. Uzun ayrıca Tereddüt filmi ile ödül sahibi olmuştur. Ecem Uzun ayrıca seslendirme sanatçılığı da yapmaktadır. Buz Devri Büyük Çarpışma, Isabelle Ottman filmlerinde seslendirme yapmıştır.

Ecem Uzun rol aldığı yapımlar

Jet Sosyete

Aliye

Küçük Sırlar

Aşk Yalanı Sever

Gönül Salıncağı

Geniş Zamanlar

Pulsar

Ah Kalbim

Tereddüt

Koca Dünya

 



Son Güncelleme: 04.02.2022 16:16
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